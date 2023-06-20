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Titanik'e turist taşıyan denizaltı için zamana karşı yarış

3 saat önce

Titanik'in enkazına turist taşıyan ve Pazar günü irtibatı kesilen denizaltıda Perşembe sabahına kadar yetecek oksijen bulunduğu bildirildi. Atlas Okyanusu'nda arama çalışmaları son hız devam ediyor.

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Ortadan kaybolan Titan denizaltısı
Ortadan kaybolan Titan denizaltısıFotoğraf: ABACA/picture alliance

Turistlere Titanik gemisinin enkazını göstermek için kullanılan ve Pazar günü ortadan kaybolan denizaltı aracını arama çalışmalarında zamana karşı yarışılıyor.

Kanada açıklarında Atlas Okyanusu'nda Pazar günü dalışa geçtikten 1 saat 45 dakika sonra irtibatı kesilen 6,4 metre uzunluğundaki Titan isimli turistik denizaltıda beş kişi bulunuyor.

1912 yılında buzdağına çarparak batan Titanik gemisinde 1514 kişi hayatını kaybetmişti. Çeşitli şirketler gemi enkazına yolculuk için turistik geziler düzenliyor. ABD merkezli "OceanGate Expeditions" şirketinin kaybolan denizaltısında koltuk başı ücretin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor. Şirketten yapılan açıklamada, turistik denizaltıdaki oksijenin 96 saate kadar yeteceği belirtildi. Bu da Perşembe sabah saatlerinde oksijenin tükeneceği anlamına geliyor.

1912'de batan Titanik gemisinin enkazı
1912'de batan Titanik gemisinin enkazıFotoğraf: atlantic.production/AFP

Turistik denizaltıda kaptanın yanında bulunan dört yolcunun İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş adamı Şahzade Davud, oğlu Süleyman ve 77 yaşındaki Titanik uzmanı Fransız kâşif Paul-Henri Nargeolet olduğu belirtiliyor. Yolcuların kimlikleriyle ilgili bilgiler aileleri ve çevrelerinin açıklamalarıyla kamuoyuna yansırken bu konuda resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Deniz tabanı endişesi

ABD ve Kanada'dan gemi ve uçaklarla yürütülen arama çalışmalarında denizaltının deniz tabanına inmiş olmasından endişeleniliyor. Titanik'in deniz yüzeyinden 3 bin 810 metre derinlikte bulunduğuna ve bu noktaya güneş ışınlarının ulaşmadığına işaret eden uzmanlar, bu derinliklere yoğun su basıncından etkilenmemek için sadece özel ekipmanla ulaşılabileceğini vurguluyor.

Titanik uzmanı Tim Matin, bunun uzaya giden bir astronota benzetilebileceğini belirterek "Eğer deniz tabanına inmişse bu derinliğe inebilecek çok az denizaltı var. Dolayısıyla deniz altından bir kurtarma neredeyse imkansız" diye konuştu.

rtr/BK,BÖ

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