Titanik bölgesinde "enkaz alanı" bulundu

Titanik enkazına turistik gezi için Pazar günü dalış yapan ve bir daha haber alınamayan Titan denizaltısını arama çalışmaları sürerken bölgede bir enkaz alanı bulunduğu bildirildi.

Titanik gemisinin enkazına turistik gezi için kullanılan ve Pazar günü ortadan kaybolan Titan denizaltısını arama çalışmaları sürerken ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı bölgede bir "enkaz alanı" bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, "enkaz alanının" Titanik gemisi yakınındaki arama alanında uzaktan kumandalı denizaltı robotu tarafından bulunduğu, uzmanların eldeki verileri incelediği kaydedildi.

Kanada açıklarında Atlas Okyanusu'nda Pazar günü dalışa geçtikten 1 saat 45 dakika sonra irtibatı kesilen 6,4 metre uzunluğundaki Titan isimli turistik denizaltıda beş kişi bulunuyor.

1912 yılında buzdağına çarparak batan Titanik gemisinde 1514 kişi hayatını kaybetmişti. Gemi enkazına yolculuk için turistik geziler düzenleyen, Titan denizaltısının sahibi ABD merkezli "OceanGate Expeditions" şirketi, denizaltıdaki oksijenin 96 saate kadar yeteceği bilgisini paylaşmıştı. Bu da Perşembe sabah saatlerinde oksijenin tükenmiş olduğu anlamına geliyor.

Turistik denizaltıda işletmeci şirketin CEO'su Stockton Rush'ın kaptan olarak bulunduğu, yolcuların ise İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş adamı Şahzade Davud, oğlu Süleyman ve 77 yaşındaki Titanik uzmanı Fransız kâşif Paul-Henri Nargeolet olduğu biliniyor.

AP/BK,BÖ