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Titan enkazında kalıntılar bulundu

31 dakika önce

Titanık gemisi enkazına doğru dalış yaparken kaybolan Titan denizaltısının enkazı ve yolculara ait olduğu tahmin edilen kalıntılar karaya çıkarıldı.

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Titan denizaltısına ait enkaz parçaları karaya çıkarıldı.
Titan denizaltısına ait enkaz parçaları karaya çıkarıldı. Fotoğraf: Paul Daly/ZUMA Press/IMAGO

1912 yılında batan Titanik gemisinin enkazına yolculuk yaparken kaybolan ve basınç kaybı nedeniyle patladığı tahmin edilen Titan turistik denizaltısının enkazından bazı parçaların karaya çıkarıldığı ve parçalarda yolculara ait olduğu tahmin edilen kalıntılara rastlandığı açıklandı.

Horizon Arctic adlı geminin, Titan'a ait enkaz parçalarını Kanada'ya bağlı Newfoundland'de karaya çıkardığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Teşkilatı da, Titana ait enkaz ile insana ait kalıntılar olduğu tahmin edilen buluntuların geçen hafta kurulan araştırma komisyonu uzmanları tarafından incelenmek üzere ABD Deniz Kuvvetlerine teslim edildiğini açıkladı.

Soruşturmayı yöneten ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı yetkilisi Jason Neubauer, Titan faciasına neden olan sebeplerin anlaşılabilmesi için yapılacak çok iş olduğunu vurguladı. Neubauer, sürdürülen araştırma ve soruşturmanın gelecekte benzer trajediler yaşanmaması için büyük önem arzettiğini belirtti.

Titan'daki yolculara ait olduğu tahmin edilen buluntuların da incelenmek üzere ABD makamlarına teslim edildiği bildirildi.
Titan'daki yolculara ait olduğu tahmin edilen buluntuların da incelenmek üzere ABD makamlarına teslim edildiği bildirildi. Fotoğraf: Paul Daly/ZUMA Press/IMAGO

Ne olmuştu?

Tıtanik gemisi enkazına turistik amaçlı gezi düzenleyen Titan adlı denizaltı aracı, 18 Haziran'da içindeki beş yolcu ile yola çıkmış, yola çıkmasından kısa süre sonra araçla bağlantı kesilmişti.

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bağlı birimlerin Kanadalı kurtarma ekipleriyle Newfoundland adasının 700 kilometre güneyinde başlattığı ve başka ülkelerin de destek verdiği arama çalışmaları uzun süre sonuç vermemiş, daha sonra Titanik enkazının burun kısmına yaklaşık 500 metre mesafede Titan'a ait olduğu tespit edilen enkaza rastlanmıştı. Uzmanlar, yapılan ilk incelemeler sonucunda Titan denizaltı aracının gövdesinin, suyun oluşturduğu basınç gücüne yeterince direnç gösteremeyip patladığı sonucuna varılmıştı. 1912 yılında döneminin en modern aracı olarak yola çıkan ve batan Titanik gemisinin enkazı Kuzey Atlantik'te yaklaşık 3 bin 800 metre derinlikte bulunuyor.

Titan'a ait enkazı çıkardığı açıklanan Horizon Arctic gemisi arama çalışmalarında da yer almış, denizaltı aracındaki beş yolcunun bulunması amacıyla bölgeye yardım ekipleri göndermiş, uzaktan kumandalı dalgıç robotlar ile dalış yaparak destek sunmuştu.

dpa /ETO, BK

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