Timur Soykan: Çocuklar tarikat yurtlarına mahkum ediliyor

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'ndaki çocuğa cinsel istismar vakasnı ortaya çıkaran Timur Soykan, özellikle sosyal medyada nefret söylemine hedef olduç

Bazı kullanıcılar tarafından hedef gösterilen Soykan, süreçle ilgili düşüncelerini DW Türkçe ile paylaştı. "Tehditler de geliyor ama vız gelir tırıs gider. Yani bunlar bir azgın azınlık" diyen Soykan, "Bizim sadece tek bir amacımız var, çocuğun üstün yararını korumak. Tek bir amacımız var yani çocuklar bu karanlık yapılarda, bu tarikatlarda, bu istismarlardan kurtarılsın" değerlendirmesi yaptı.

Söyleşinin tamamı video-haberimizde.