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Timur Soykan: Çocuklar tarikat yurtlarına mahkum ediliyor

9 saat önce

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'ndaki çocuğa cinsel istismar vakasını ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan DW Türkçe'ye konuştu. Soykan'a göre, son istismar vakasının "münferit olmadığı çok belli bir durum".

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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'ndaki çocuğa cinsel istismar vakasnı ortaya çıkaran Timur Soykan, özellikle sosyal medyada nefret söylemine hedef olduç 

Bazı kullanıcılar tarafından hedef gösterilen Soykan, süreçle ilgili düşüncelerini DW Türkçe ile paylaştı. "Tehditler de geliyor ama vız gelir tırıs gider. Yani bunlar bir azgın azınlık" diyen Soykan, "Bizim sadece tek bir amacımız var, çocuğun üstün yararını korumak. Tek bir amacımız var yani çocuklar bu karanlık yapılarda, bu tarikatlarda, bu istismarlardan kurtarılsın" değerlendirmesi yaptı. 

Söyleşinin tamamı video-haberimizde. 

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