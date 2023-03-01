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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/J. Kalaene
TeknolojiKüresel

TikTok küçük yaştaki kullanıcılarına süre limiti getiriyor

2 saat önce

Çocuk ve gençler arasında bağımlılık yarattığı eleştirilerine hedef olan video paylaşım platformu TikTok, reşit olmayan kullanıcılara süre kısıtlamaları getiriyor.

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Gençler arasında popüler kısa video paylaşım platformu TikTok, reşit olmayan kullanıcılara zaman kısıtlaması getireceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, 18 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarına otomatik olarak bir saatlik ekran limiti koyulacağı bildirildi. Çinli ByteDance şirketine ait TikTok, çocuklar ve gençlerde bağımlılık yarattığı gerekçesiyle eleştirilere hedef oluyordu.

Yeni uygulama uyarınca 18 yaşın altındaki kullanıcıların, 60 dakikalık kullanım sonrasında devam edebilmek için şifre girmesi gerekecek. 13 yaş altındaki kullanıcılar içinse ebeveynlerinin ya da kendilerinden sorumlu bir yetişkinin bir şifre belirlemesi ve kullanımı 30 dakika daha uzatabilmek için bu şifrenin girilmesi istenecek. Reşit olmayan kişi TikTok'a aile hesabı üzerinden giriyorsa ebeveynler haftanın her günü için azami ekran kullanım süresi belirleyebilecek. Şirket, ebeveynlerin çocukların belirli kelime ve etiketler altındaki içerikleri görmesini engelleyebilecekleri bir program geliştirdiğini de açıkladı.

Gençler günde 1 saat 47 dakikayı TikTok'ta geçiriyor

TikTok, yeni kuralların "önümüzdeki haftalarda" yürürlüğe sokulacağını bildirdi. TikTok'un Çin versiyonu Douyin'in kullanımı, 14 yaşın altındaki kullanıcılar için günde 40 dakikayla sınırlı ve bu yaş grubundakiler 22.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulamaya giriş yapamıyorlar.

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Ancak genç kullanıcıların, diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi yaşlarıyla ilgili yanlış bilgi verebilecekleri ya da süre limiti özelliğini kapatabilecekleri belirtiliyor. TikTok, 4-18 yaş grubunda kullanıcıların ekran başında geçirdiği sürenin sürekli artması nedeniyle bağımlılık yarattığı eleştirileriyle karşı karşıya. Platformda kullanıcının ilgi alanları ve zevklerine göre algoritmalar yoluyla önerilen kısa videolar tüketiliyor. Ebeveyn denetim uygulaması Qustodio'nun yaptırdığı araştırmaya göre 2022 yılında reşit olmayan kullanıcılar TikTok'ta günde ortalama 1 saat 47 dakika geçirdi.

AFP,rtr/BK,TY

 

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