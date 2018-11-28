 TİHV: Sokağa çıkmak son 3,5 yılda 351 kez yasaklandı | TÜRKİYE | DW | 03.01.2019

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TÜRKİYE

TİHV: Sokağa çıkmak son 3,5 yılda 351 kez yasaklandı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, PKK'ya yönelik operasyonların yeniden başladığı Ağustos 2015'ten beri 11 şehirde 351 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. En çok yasak 204 defa ile Diyarbakır'da uygulandı.

2016 yılı Ocak ayında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde askeri operasyon düzenlenmişti.

2016 yılı Ocak ayında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde askeri operasyon düzenlenmişti.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), hükümetin uyguladığı sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili elde ettiği verileri paylaştı. Buna göre Türkiye'de 16 Ağustos 2015 ile 1 Ocak 2019 arasında 11 şehir ve 51 ilçede resmi olarak tespit edilebilen en az 351 sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yaklaşık üç buçuk yıllık zaman diliminde en fazla yasak 204 defa ile Diyarbakır'da ilan edilirken Mardin'de 54, Hakkari'de 23, Şırnak'ta 13 ve Bitlis'te de 20 defa sokağa çıkmak yasaklandı. Bu verilere saat kısıtlamasıyla uygulanan sokağa çıkma yasakları dahil edilmedi.

TİHV, ilk kez 16 Ağustos 2015'te süresiz sokağa çıkma yasağı uygulamasının yürürlüğe konması nedeniyle verilerin özellikle bu tarihten itibaren başlatıldığını belirtti.

TİHV raporunda, sokağa çıkma yasağının uygulandığı yerleşimlerde yaşayan toplam en az 1 milyon 809 bin kişinin özgürlük ve güvenlik hakkı, özel ve aile hayatına saygı hakkı, toplanma özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, din özgürlüğü, bilgi alma özgürlüğü, mülkiyetin korunması hakkı, eğitim hakkı, işkence ve insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele yasağı, yaşam hakkı ve vücut bütünlüğü hakkı olmak üzere en temel haklarının ihlal edildiği belirtildi.

Türkiye, Kürt sorununun çözümü ve PKK'nın silah bırakması için 2009'da başlattığı çözüm sürecini Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polise yönelik saldırının ardından bitirerek, hem kırsal bölgede hem de yerleşimlerde yeniden askeri operasyonlara başlamıştı.

DW/GY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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