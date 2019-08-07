 Ticaret savaşları Alman ihracatını vurdu | ALMANYA | DW | 09.08.2019

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ALMANYA

Ticaret savaşları Alman ihracatını vurdu

Uluslararası belirsizlikler Alman ekonomisinin en önemli payandalarından ihracatı vurdu. Haziran ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 0.1, bir önceki yıla göre de yüzde 8 geriledi. Uzmanlar 2019’dan ümitsiz.

Deutschland | Continental-Leistungselektronik für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

Alman Federal İstatistik Dairesi, Almanya'nın ihracatının Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1, bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 8 oranında gerilediğini açıkladı. Böylece Alman ekonomisinin en önemli kalemlerinden ihracatta, yaklaşık son üç yılın en büyük düşüşü kaydedilmiş oldu. Haziran ayında ithalat da yüzde 4,4 oranında geriledi.

Daire'nin verilerine göre 2019'un ilk altı ayında ihracat yüzde 0,5'lik hafif artışla 666 milyar 100 milyon euro olarak gerçekleşti. İthalatta ise yüzde 3'lük artışla 556 milyar 200 milyon euro seviyesine ulaşıldı.

Brexit'in olumsuz etkisi

ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlik, dünya ekonomik konjonktüründeki zayıflama, Britanya'nın AB'den ayrılma sürecinde yaşanan sancılar ve "düzensiz" ayrılma riskinin ekonomide güvensizlik yarattığı belirtiliyor.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), ihracatta Haziran ayında kaydedilen düşüşün ardından 2019'un geri kalan kısmında da büyüme beklemediklerini açıkladı. DIHK, daha önce ihracattaki yıllık artış tahminini yüzde 1,2 olarak açıklamıştı. DIHK dış ticaret sorumlusu Volker Treier, ihracattaki açık gerilemenin Alman şirketler için "nahoş bir sürpriz" olduğunu belirterek "Artan korumacılık ve uluslararası konjonktürdeki hissedilir zayıflama, ihracatı güçlü Alman ekonomisini doğrudan olumsuz etkilemektedir" dedi.

ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlık ve Brexit konusunda yaşanan çekişmenin dünya çapında yatırımcıları ürküttüğünü ve yatırım malları üreten Alman şirketlerini olumsuz etkilediğini belirten Treier, "Mali krizden bu yana en zayıf oran olsa da yüzde sıfırlarla yılı bitirebilirsek, anlaşmazlık ve krizlerle boğuşan dünya ekonomisi göz alındığında bu bile bir başarı" değerlendirmesi yaptı.

dpa,rtr / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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