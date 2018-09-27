 Ticaret savaşları Çin′in büyümesini yavaşlattı | EKONOMİ | DW | 19.10.2018

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EKONOMİ

Ticaret savaşları Çin'in büyümesini yavaşlattı

Çin'in ekonomik büyüme hızı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,5'a geriledi. Aşırı borçlanma ve finans piyasalarındaki tıkanmadan sonra ticari anlaşmazlığın olumsuz etkilerinin dördüncü çeyrekte artması bekleniyor.

Symbolbild USA-China-Handelskrieg (Colourbox)

ABD ile ticari anlaşmazlığa düşen Çin'in ekonomik büyüme hızı önemli oranda geriledi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi küresel finans krizinin doruğa çıktığı 2009 sonrasının en düşük hızıyla büyüyor. Çin İstatistik Dairesi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yılın üçüncü çeyreğinde büyüme hızının yüzde 6,5 olduğunu açıkladı. Bu dönem için büyüme hızının yüzde 6,6 olması beklenmekteydi. Çin'in yılın ilk dokuz ayındaki büyüme hızı ise yüzde 6,7 olarak açıklandı.

İstatistik Dairesi sözcüsü Mao Shengyong ekonomiye etki eden olumsuz dış etkilerin arttığını söyledi. Çin ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6,8, ikinci çeyrekte ise yüzde 6,7 oranında büyümüştü. Büyüme hızı, hükümetin temkinli bir rakam olarak açıkladığı yüzde 6,5'lik yıllık oranın üzerinde seyrediyor.

İhracatçı şirketlerin ABD'nin ek gümrük vergileri yürürlüğe girmeden yaptığı satışlar sayesinde Çin'in ihracatı üçüncü çeyrekte istikrarını korumuştu. Ek gümrük tarifeleri Eylül ayında yürürlüğe girdiğinden, uzmanlar ticari anlaşmazlığın önümüzdeki aylarda etkisini daha kuvvetli hissettireceğini belirtiyorlar.

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Berlin'deki Merics adlı Çin araştırmaları enstitüsünden Max Zenglein, Çin yönetiminin büyüme düzeyini koruyabilmek için para ve bütçe politikalarını gevşettiğini söyledi. Uzman, sert ekonomik daralmadan endişe duyan Pekin yönetiminin büyümeyi altyapı projeleriyle desteklemeye çalıştığını belirtti. Bu politikanın yeni riskler doğurduğunu kaydeden Zenglein, finans sistemindeki tıkanıklığı giderme girişimlerinin aksayabileceğini söyledi.

Ticari anlaşmazlığın etkileri dördüncü çeyrekte daha fazla hissedilecek

Zenglein, ticari anlaşmazlık ve aşırı borçlanmanın Çin ekonomisini iç ve dış risk faktörleriyle aynı zamanda karşı karşıya kalmış olmasının Pekin yönetimini etkili kararlar almak zorunda bıraktığını ifade etti. Çin'in ekonomik direncinin zayıfladığına değinen Zenglein, mali risklerle borçlanmanın işletmelerin kredi maliyetlerine yansıdığını sözlerine ekledi.

Pekin Halk Üniversitesi'nde öğretim üyesi Profesör Liu Yuanchun yatırım ve tüketim harcamalarında görülen düşüş trendinin piyasa aktörlerinde güvensizlik yarattığını söyledi. Yuanchun ticari anlaşmazlığın etkilerinin dördüncü çeyrekte daha fazla hissedileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den yapılan ithalatın yaklaşık yarısına tekabül eden 250 milyarlık bölümüne ek gümrük tarifesi uygulanmasını kararlaştırmış ve ek vergi oranlarının daha da arttırılabileceğini duyurmuştu. ABD Başkanı Çin'den pazarlarını dışa daha fazla açmasını, devlet desteğini kaldırılmasını ve teknoloji hırsızlığıyla daha etkili mücadele edilmesini istiyor.

Çin, ABD'den yılda 130 milyar dolarlık ithalat yaptığı için Pekin yönetiminin aldığı misilleme kararlarının Amerikan ekonomisi üzerindeki olumsuz etkinin sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

İki ülke arasındaki ticaret görüşmeleri dondurulmuş durumda. ABD Başkanı Trump, Buenos Aires'te 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 20'ler Grubu (G-20) zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.

DW,dpa/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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