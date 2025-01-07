Tibet'te deprem: Çok sayıda can kaybı

Çin'in Tibet bölgesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 95 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Tibet bölgesinde meydana gelen depremde en az 95 kişi yaşamını yitirdi.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) yerel saatle 09.05'te gerçekleşen depremin büyüklüğünün 6,8 olduğunu açıkladı.

Çin resmi haber ajansı Şinhua, depremde en az 130 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ajans, deprem nedeniyle bölgede "çok sayıda binanın" yıkıldığını, yaklaşık bin evin hasar gördüğünü aktardı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünün 7,1 olduğunu ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Deprem sonrası kendilerini dışarı atan Nepalliler Fotoğraf: Sunil Sharma/ZUMA Press Wire/picture alliance

Depremin merkez üssü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Şigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıklandı.

Çin'in batı bölgesini ve Nepal sınırını sallayan deprem, Bhutan ve Hindistan'da da hissedildi.

DW,Reuters,AP/CÖ,MUK

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