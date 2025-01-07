  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
SuriyeAlmanya 2025 seçimleri Ukrayna savaşı
Güncel Videolar
FelaketNepal

Tibet'te deprem: Çok sayıda can kaybı

7 Ocak 2025

Çin'in Tibet bölgesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 95 kişi hayatını kaybetti.

https://p.dw.com/p/4otJv
Çin'de etkili olan depremde yakılmış bir ev
Depremde dağlık bölgedeki yerleşim yerleri zarar gördü.Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua/picture alliance

Çin'in Tibet bölgesinde meydana gelen depremde en az 95 kişi yaşamını yitirdi.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) yerel saatle 09.05'te gerçekleşen depremin büyüklüğünün 6,8 olduğunu açıkladı.

Çin resmi haber ajansı Şinhua, depremde en az 130 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ajans, deprem nedeniyle bölgede "çok sayıda binanın" yıkıldığını, yaklaşık bin evin hasar gördüğünü aktardı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünün 7,1 olduğunu ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Deprem sonrası evlerinin dışında toplanan Nepalliler
Deprem sonrası kendilerini dışarı atan NepallilerFotoğraf: Sunil Sharma/ZUMA Press Wire/picture alliance

Depremin merkez üssü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Şigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıklandı.

Çin'in batı bölgesini ve Nepal sınırını sallayan deprem, Bhutan ve Hindistan'da da hissedildi.

DW,Reuters,AP/CÖ,MUK

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?