  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
14 Mayıs seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Logo der Arbeiterpartei der Türkei (TİP)
Fotoğraf: Anka
PolitikaTürkiye

TİP seçimde dört vekil çıkardı

48 dakika önce

Türkiye İşçi Partisi (TİP) resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde dört milletvekili çıkardı. TİP'ten Meclis'e giren isimler Erkan Baş, Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve Can Atalay oldu.

https://p.dw.com/p/4RLbn

Türkiye İşçi Partisi (TİP) TBMM'de önümüzdeki dönemde de dört vekille temsil edilecek.

Parlamento seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, TİP TBMM'de dört sandalye kazandı.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, İstanbul'dan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın yanı sıra partinin diğer milletvekili adaylarından Ahmet Şık ve Sera Kadıgil de yeniden Meclis'e girmeye başardı.

TİP'in yüzde 8,69 oy aldığı Hatay'dan ise milletvekili adayı Can Atalay TBMM'ye girdi.

Erkan Baş, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın Gezi tutuklusu Can Atalay'ın cezaevinden çıkabilmesi için Hatay ilk sıra adaylığından vazgeçtiğini açıklamıştı. Atay, büyüdüğü ve seçmen desteği bulunan Hatay'ın yerine Antalya'da ikinci sıradan aday gösterilmişti. Ancak TİP, Antalya'dan milletvekili çıkaramadı.

TİP, milletvekili adaylarını böyle tanıtmıştı.
TİP, milletvekili adaylarını böyle tanıtmıştı.Fotoğraf: Tolga Ildun/ZUMAPRESS.com/picture alliance

TİP'in yüzde 5,69 oy aldığı Muğla'daki milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ da Meclis'e giremedi. TİP'in İzmir milletvekili adaylarından İrfan Değirmenci de Meclis'e seçilemedi.

AA verileri, seçime Emek ve Özgürlük İttifakı içinde ancak kendi logosu ve listesiyle giren TİP'in Türkiye genelindeki oyunun yüzde 1,71 olduğunu ortaya koydu.

DW/CÖ,EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nin balkonunda

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara öndeyiz

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara öndeyiz

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğunu söyledi. Erdoğan, "Milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var" dedi.
Politika4 saat önce
Millet İttifakı liderleri ortak basın toplantısı düzenledi

Kılıçdaroğlu: Seçim balkonda kazanılmaz

Kılıçdaroğlu: Seçim balkonda kazanılmaz

"Seçim balkonda kazanılmaz" diyen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Milletimiz ikinci tur diyorsa başımız üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız" dedi.
Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Canlı Anlatım

Türkiye'de seçimler: Sonuçlar ikinci tura işaret ediyor

Politika59 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İkinci tur seçim süreci nasıl işliyor?

İkinci tur seçim süreci nasıl işliyor?

Politika6 saat önce
İstanbul - İstiklal Caddesi'nde insan kalabalığı

Altı maddede yeni hükümeti bekleyen ekonomik sorunlar

Altı maddede yeni hükümeti bekleyen ekonomik sorunlar

Ekonomi6 saat önce

Türkiye'nin "kader seçimi" tamamlandı

Türkiye'nin "kader seçimi" tamamlandı

Politika11 saat önce

Dezenformasyon 14 Mayıs seçimlerini nasıl etkiledi?

Dezenformasyon 14 Mayıs seçimlerini nasıl etkiledi?

Politika15 saat önce
DW Türkçe'ye VPN kullanarak engelsiz ulaşabilirsiniz

Engelsiz internet erişimi için nasıl VPN kullanılır?

Engelsiz internet erişimi için nasıl VPN kullanılır?

Basın özgürlüğü16 saat önce

On soruda 14 Mayıs seçimleri

On soruda 14 Mayıs seçimleri

Politika13 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön