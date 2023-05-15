TİP seçimde dört vekil çıkardı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde dört milletvekili çıkardı. TİP'ten Meclis'e giren isimler Erkan Baş, Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve Can Atalay oldu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) TBMM'de önümüzdeki dönemde de dört vekille temsil edilecek.

Parlamento seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, TİP TBMM'de dört sandalye kazandı.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, İstanbul'dan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın yanı sıra partinin diğer milletvekili adaylarından Ahmet Şık ve Sera Kadıgil de yeniden Meclis'e girmeye başardı.

TİP'in yüzde 8,69 oy aldığı Hatay'dan ise milletvekili adayı Can Atalay TBMM'ye girdi.

Erkan Baş, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın Gezi tutuklusu Can Atalay'ın cezaevinden çıkabilmesi için Hatay ilk sıra adaylığından vazgeçtiğini açıklamıştı. Atay, büyüdüğü ve seçmen desteği bulunan Hatay'ın yerine Antalya'da ikinci sıradan aday gösterilmişti. Ancak TİP, Antalya'dan milletvekili çıkaramadı.

TİP, milletvekili adaylarını böyle tanıtmıştı. Fotoğraf: Tolga Ildun/ZUMAPRESS.com/picture alliance

TİP'in yüzde 5,69 oy aldığı Muğla'daki milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ da Meclis'e giremedi. TİP'in İzmir milletvekili adaylarından İrfan Değirmenci de Meclis'e seçilemedi.

AA verileri, seçime Emek ve Özgürlük İttifakı içinde ancak kendi logosu ve listesiyle giren TİP'in Türkiye genelindeki oyunun yüzde 1,71 olduğunu ortaya koydu.

DW/CÖ,EC