TİP Can Atalay için Özgürlük Yürüyüşü başlattı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Hatay Milletvekili Can Atalay için Özgürlük Yürüyüşü'nü bugün Hatay'dan başlattı.

TİP sosyal medya hesabından "Özgürlük için, haklarımız için, aydınlık geleceğimiz için yürüyoruz!" ifadelerini kullanarak, yürüyüşten ilk görüntüleri paylaştı.

Yürüyüş başlamadan önce TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Can Atalay'ın ailesi, arkadaşları ile birlikte Asi Yaşam Merkezi Sosyal Alanı'nda basın açıklaması yaptı.

TİP Genel Başkanı Baş, "Bugün ayrıca halk iradesini ayaklar altına alan iktidarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışını bir şova çevirmeye çalıştığı bir gün. Tam da bu nedenle halk iradesini yok saydıkları bir TBMM'nin açılış törenine katılmayı reddederek Hatay'a geldik. Biz Meclis'in sarayın oyuncağı haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Buna da sessiz kalmayacağız. Bu oyunun bir parçası olmayacağız. Halkın yanında, halkın vicdanında bir özgürlük yürüyüşü başlatacağız. Özgürlük yürüyüşümüzle, ilçelerden, köylerden, mahallelerden geçerek ilk etapta Ankara'ya varmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Gezi davasında Can Atalay, Osman Kavala, Mine Özerden, Çiğdem Mater ve Tayfun Kahraman hakkındaki kararların Yargıtay tarafından onandığını da hatırlatan Baş, "AKP iktidarının yargıyı bir sopaya çevirdi ve bu sopayla toplumu hizaya getirme çabalarının yeni bir örneğiyle daha karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Gezi direnişinin dünyanın "en barışçıl, en insani ve en haklı itirazlarından bir tanesi" olduğunu da vurgulayan Baş, "Bu ülkede milyonlarca insanın parçası olmaktan onur duyduğu bir isyanı, bir direnişi suçlu ilan etmeye kalkmak milyonlarca yurttaşımıza hakaret etmektir. Can Atalay'ı, Osman Kavala'yı, Çiğdem Mater'i, Tayfun Kahraman'ı, Mine Özerden'i suçlu ilan etmeye kalkanlar, darbecilikle suçlamaya kalkanlar, ülke tarihine bir kara leke olarak geçeceklerdir" dedi.

Yaklaşık 800 kilometrelik yürüyüşün bir ay süreceğini belirten Erkan Baş, yürüyüş boyunca işçilerin, doğa için mücadele edenlerin, kadına karşı şiddetle mücadele edenlerin, gençlerin sesi olmaya çalışacaklarını da kaydetti.

DW, ANKA/JD, ETO

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