Thyssenkrupp çalışan sayısını 11 bin azaltacak

Almanya'nın en büyük çelik üreticisi olan Thyssenkrupp Steel Europe, personel sayısını önemli ölçüde azaltacağını duyurdu. Açıklamaya göre merkezi Duisburg'da olan şirketin bünyesinde çalışan sayısı altı yıl içerisinde 27 binden 16 bine indirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 2030 yılına kadar "üretim ve yönetimde yapılacak ayarlamalarla" 5 bin kişinin işine son verilecek. Üretim faaliyetinin dış hizmet sağlayıcılarla karşılanması ya da satışı yoluyla da 6 bin kişilik istihdam sonlandırılacak. Şirketin bu hamleyle domine ettiği çelik piyasasındaki zayıf talebe tepki vereceği ve yılda yaklaşık 11,5 milyon ton olan üretim kapasitesini 8,7 ila 9 milyon ton seviyesine çekeceği ifade edildi. Thyssenkrupp'un geçen ticari yılda yaptığı çelik sevkiyatı da bu seviyedeydi. Şirketin personel maliyetini işten çıkarmalarla gelecek yıllarda yüzde 10 düzeyine düşüreceği ve "rekabet edebilir bir maliyet seviyesine" indireceği ifade edildi.

Thyssenkrupp Steel Europe Yönetim Kurulu Sözcüsü Dennis Grimm konuyla ilgili açıklamasında olabildiğince çok sayıda çalışana uzun vadeli perspektifler sunmak istediklerini belirtti. Değişen piyasa koşullarına uyum sağladıklarını belirten Grimm "Geleceğe hazır hale gelmek için üretim ağımızı ve üretim süreçlerimizi kapsamlı bir biçimde optimize etmemiz ve kolaylaştırmamız şart" dedi. Thyssenkrupp şirketi tasarruf tedbirlerine ek olarak çelik bölümünün daha da bağımsızlaşması için de adımlar atılacağını duyurdu. Daniel Krentinsky'nin sahibi olduğu Çek enerji şirketi EPCG'nin şirketteki yüzde 20'lik payının yüzde 50'ye çıkartılmasının planlandığı açıklandı.

AFP, dpa / EC, JD

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