 THY′den 737 MAX′ı hangara çekme kararı | TÜRKİYE | DW | 12.03.2019

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TÜRKİYE

THY'den 737 MAX'ı hangara çekme kararı

Türk Hava Yolları, güvenlik tartışmalarının odağındaki Boeing 737 MAX tipi uçakların geçici olarak seferlerinden çektiğini açıkladı.

Boeing 737 tipi bir THY uçağı

Boeing 737 tipi bir THY uçağı

Türk Hava Yolları, son beş ayda iki kere kaza yapmasının ardından uçuş emniyet tartışmalarına neden olan Boeing 737 MAX tipi uçakların geçici olarak seferlerinden çektiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uçuş emniyetinin birinci öncelik olduğunu belirterek, "737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar;  uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir" diye yazdı.

Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVA-SEN) tarafından daha önce yapılan açıklamada Türk sivil havacılığıyla ilgili kurum ve kuruluşlar, 737 MAX ile ilgili acil karar almaya davet edildi.

Boeing: Güvenimiz tam

Diğer yandan Boeing firması 737 MAX 8 model uçaklarına "güvenlerinin tam olduğunu" bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, "Düzenleyici kuruluşaların ve müşterilerin kendi pazarları açısından en uygun olduğuna inandıkları kararı aldığını görüyoruz" denilerek, Amerikan Federal Havacılık İdaresinin söz konusu uçakların uçuşlardan çekilmesini gerektirecek bir durum olmadığı yönündeki görüşü hatırlatıldı.

AB hava sahasını kapattı

Uçuş emniyet tartışmalarının ardından Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın kullanımı durduran ülkeler giderek artarken son olarak Avrupa Birliği hava sahası bu uçaklara kapatıldı. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yapılan açıklamada bu model uçakların Avrupa hava sahasını geçici olarak kullanamayacağı bildirildi.

Etiyopya'daki son kaza sonrası 737 MAX tipi uçakların kullanımını durduran ülkelere son olarak THY'nin dışında Norveç ve İzlanda Havayolları eklenmişti.

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Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son beş ayda iki kere düşmesi üzerine bu modelin kullanımını durduran ülkelerin sayısı artıyor. Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık da hava sahasını Boeing 737 Max 8 tipi uçaklara kapattı. (12.03.2019)

Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son beş ayda iki kere düşmesi üzerine Etiyopya, Çin, Endonezya ve Cayman Adaları’ndaki havayolu şirketleri bu modelin kullanımını durdurdu. Bu uçaktan THY'nin filosunda 11 adet bulunuyor. (11.03.2019)

Uçak kazaları ender yaşanır. Yeni uçakların kaza oranları ise daha da düşük. Ancak Boeing'in iki yıl önce piyasaya sürülen uçakları son altı ayda iki kere kaza yaptı. Peki neden? (11.03.2019)

Etiyopya Havayolları'na ait ET 302 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü. Kazadan kurtulan olmazken, hayatını kaybedenlerin milliyetleri açıklandı. (10.03.2019)

18 adet 737 MAX uçağı kullananan Norveç Havayolları'nın filosuna önümüzdeki yıllarda aynı 52 adet daha eklenmesi planlanıyordu. İzlanda Havayolları ise kullanımda olan üç uçağın hangara çekildiğini bildirdi.

Hava sahasını 737 MAX uçaklara kaparan Almanya'da seyahat şirketi TUI, filosundaki söz konusu modelin geçici olarak kullanımını durdurduğunu açıkladı.

Almanya, Fransa, Hollanda Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya şu ana kadar Boeing 737 MAX tipi uçaklara hava sahasını kapatan ülkeler arasında bulunuyor.

Türkiye, Brezilya, Çin, Arjantin, Malezya, Endonezya, Hindistan, Singapur, Meksika, Güney Kore, Etiyopya, Güney Afrika, Vietnam ve Cayman Adaları'nda da havayolu şirketleri 737 MAX kazasıyla ilgili soruşturma bitene kadar bu modelin uçuşlardan çekildiğini açıkladı.

DW,rtr,AFP/GY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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