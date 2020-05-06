 THY uçuşları yeniden başlatıyor | TÜRKİYE | DW | 20.05.2020

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TÜRKİYE

THY uçuşları yeniden başlatıyor

Türk Hava Yolları, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan iç ve dış hat seferlerinin başlayacağı tarihleri açıkladı.

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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan iç ve dış hat seferlerinin yeniden başlatılacağı tarihleri açıkladı.

İç hat seferlerinin 4 Haziran'da, dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağını duyuran Aycı, yeni dönem ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İç hat seferleri 4 Haziran'da dış hat seferleri ise 10 Haziran'da başlayacak. Yolcularımızın beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak. Uçak altına kabul edilecek. 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek."

DHA/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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