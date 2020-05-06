THY uçuşları yeniden başlatıyor

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan iç ve dış hat seferlerinin yeniden başlatılacağı tarihleri açıkladı.

İç hat seferlerinin 4 Haziran'da, dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağını duyuran Aycı, yeni dönem ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İç hat seferleri 4 Haziran'da dış hat seferleri ise 10 Haziran'da başlayacak. Yolcularımızın beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak. Uçak altına kabul edilecek. 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek."

DHA/BK,EC

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