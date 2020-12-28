THY duyurdu: Çin aşısı yarın Türkiye'de

Pazar gecesi Türkiye'ye gönderileceği açıklandıktan sonra Pekin gümrüğünde ortaya çıkan Covid-19 vakası nedeniyle nakliyesi yapılamayan Çin üretimi koronavirüs aşılarının bu akşam Türk Hava Yolları (THY) uçağına yükleneceği, yarın da Türkiye'ye ulaştırılacağı bildirildi.

THY tarafından yapılan açıklamada Çin'in başkenti Pekin'den uçağa yüklenecek aşıların 30 Aralık saat 06.10 sıralarında Türkiye'ye ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada aşıların İstanbul’a getirileceği, ardından da Ankara’ya götürüleceği belirtildi.

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, “Bir süredir beklediğiniz aşı taşıma detayları biraz önce paylaşıldı. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin – İstanbul Havalimanı – Ankara şeklinde taşınacak" denildi.

Uçuş bilgileri paylaşıldı

Açıklamada, uçuş detayları da şöyle belirtildi:

-Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST,

-TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecek.

-TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı'na iniş saati 30 Aralık 06.10.

-TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20.05.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli SinoVac firmasının ürettiği koronavirus (Covid-19) aşısı CoronaVac'ın Pekin gümrüğünde koronavirüs vakasının ortaya çıkması nedeniyle tesliminin geciktiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yapılan kabine toplantısında, "Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz" demişti.

Çin'den ilk parti olarak 1 milyon 340 bin aşının satın alındığı açıklanmıştı. Çin'den Şubat ayına kadar 50 milyon doz aşının getirileceği belirtiliyor.

DW/ TY,JD

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