 THY duyurdu: Çin aşısı yarın Türkiye′de | TÜRKİYE | DW | 29.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

THY duyurdu: Çin aşısı yarın Türkiye'de

Çin gümrüğünde görülen korona vakası nedeniyle nakliyesi ertelenen Çin üretimi CoronaVak aşılarının ilk partisi yarın Türkiye'de olacak.

Aşılar Çinli Sinovak tarafından üretiliyor

Aşılar Çinli Sinovak tarafından üretiliyor

Pazar gecesi Türkiye'ye gönderileceği açıklandıktan sonra Pekin gümrüğünde ortaya çıkan Covid-19 vakası nedeniyle nakliyesi yapılamayan Çin üretimi koronavirüs aşılarının bu akşam Türk Hava Yolları (THY) uçağına yükleneceği, yarın da Türkiye'ye ulaştırılacağı bildirildi.

THY tarafından yapılan açıklamada Çin'in başkenti Pekin'den uçağa yüklenecek aşıların 30 Aralık saat 06.10 sıralarında Türkiye'ye ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada aşıların İstanbul’a getirileceği, ardından da Ankara’ya götürüleceği belirtildi.

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, “Bir süredir beklediğiniz aşı taşıma detayları biraz önce paylaşıldı. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin – İstanbul Havalimanı – Ankara şeklinde taşınacak" denildi.

Uçuş bilgileri paylaşıldı

Açıklamada, uçuş detayları da şöyle belirtildi:

-Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST,

-TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecek.

-TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı'na iniş saati 30 Aralık 06.10.

-TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20.05.

Video izle 04:27

Türkiye aşıya hazırlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  Çinli SinoVac firmasının ürettiği  koronavirus (Covid-19) aşısı CoronaVac'ın Pekin gümrüğünde koronavirüs vakasının ortaya çıkması nedeniyle tesliminin geciktiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yapılan kabine toplantısında, "Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz" demişti.

Çin'den ilk parti olarak  1 milyon 340 bin  aşının satın alındığı açıklanmıştı. Çin'den Şubat ayına kadar 50 milyon doz aşının getirileceği belirtiliyor.

DW/ TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Brezilya'da Çin aşısının etkili olduğu iddiası

Brezilya'da son faz denemeleri yapılan Çinli şirket Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısının virüse karşı etki gösterdiği bildirildi.  

Yerli aşıda ilk etap tamamlandı

Türkiye’deki 16 aşı projesi içinde en ileri aşamadaki aşının Faz-1 çalışmaları tamamlandı. Erciyes Üniversitesi’nin aşısında ikinci faza ay sonuna kadar geçilmesi planlanıyor.  

Benzer içerik

Türkiye'nin aşı kampanyası hazırlıkları 28.12.2020

Tüm dünyada koronavirüs salgınının bitirilmesi için aşılama sürecinin hızlandırılması bekleniyor. Ancak bazı ülkelerde aşılama henüz başlamış değil. Bunlardan biri olan Türkiye'nin aşı kampanyası konusundaki yol haritasını araştırdık.

Screenshot Youtube | China Journalistin Bloggerin Zhang Zhan

Korona haberleri yapan Çinli gazeteciye hapis 28.12.2020

Çinli kadın gazeteci Zhang Zhan, koronavirüs salgınına yönelik yaptığı yayınları nedeniyle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Zhan'ı halkı kışkırtmak ve huzur ortamını bozmakla suçladı.

Coronavirus - Impfbeginn Sachsen-Anhalt: 101 Jahre alte Heimbewohnerin wird geimpft

Almanya'da ilk koronavirüs aşısı 101 yaşındaki kadına yapıldı 27.12.2020

Almanya’da ilk koronavirüs aşısı dün 101 yaşındaki bir kadına yapıldı. Almanya’da ülke tarihinin en büyük aşı kampanyası bugün resmi olarak başladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Aşılar Çinli Sinovak tarafından üretiliyor

THY duyurdu: Çin aşısı yarın Türkiye'de

Çin gümrüğünde görülen korona vakası nedeniyle nakliyesi ertelenen Çin üretimi CoronaVak aşılarının ilk partisi yarın Türkiye'de olacak.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  