 Thunberg: Boş sözlerinizle çocukluğumu çaldınız | DÜNYA | DW | 24.09.2019

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DÜNYA

Thunberg: Boş sözlerinizle çocukluğumu çaldınız

BM İklim Eylemi Zirvesi’nde konuşan aktivist Thunberg, liderleri iklim değişikliği konusunda yeterince çaba göstermemekle suçladı. Thunberg, aralarında Türkiye’nin bulunduğu ülkeleri de BM’ye şikayet etti.

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77 ülkenin 2050 yılına kadar sera gazı emisyonunu sıfırlamayı taahhüt ettiği Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylemi Zirvesi’ne 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisiti Greta Thunberg’in konuşması damgasını vurdu. Zirveye katılan 60 ülkenin liderlerine seslenen Thunberg, “Boş sözlerinizle benim hayallerimi, çocukluğumu çaldınız” dedi. 

Duygusal bir konuşma yapan Thunberg, “Bu olanların hepsi yanlış. Şu anda burada olmamalıydım. Okyanusunda diğer tarafında okulda olmalıydım. Şimdi hepiniz ümitle gençlere geliyorsunuz. Buna nasıl cüret edersiniz?” ifadelerini kullandı.

UN-Klimagipfel New York | Greta Thunberg, schwedische Klimaaktivistin

İklim değişikliği konusunda liderleri yeterince çaba göstermemekle suçlayan Thunberg, bunun böyle devam etmeyeceği mesajını verdi ve "Dünya uyanıyor ve değişim olacak, siz isteseniz de istemeseniz de" dedi. Thunberg, liderlere derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

Sera gazı emisyonu sıfırlanacak

İklim değişikliğine karşı mücadelenin aciliyeti nedeniyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in girişimi ile gerçekleşen zirveye katılan 60 ülkenin liderleri, küresel ısınma ile mücadele için daha fazla çabayı göstermeyi taahhüt etti. Zirvede, Almanya’nın yanı sıra, Fransa ve Çin gibi sanayileşmiş ülkeler ile Tonga, Şeyseller ve bazı küçük ada devletleri iklim değişikliğine karşı mücadele için planlarını sundu.

USA Greta Thunberg in NewYork Greta Thunberg deltar på FN klimat toppmöte för unga i...

Antonio Guterres ve Greta Thunberg

Zirvede, BM’ye üye olan 193 ülkenin 77’si, 2050 yılına sera gazı emisyonunu sıfıra indirme taahüdünde bulundu. Bunun yanı sıra 70 ülke de, iklim krizi ile mücadele için ulusal düzeydeki katkıyı 2020’den itibaren artırma sözü verdi.

Türkiye’yi BM’ye şikayet ettiler

Öte yandan, Gelecek için Cumalar hareketinin öncüsü Greta Thunberg ve 12 ülkeden 15 genç zirve kapsamında aralarında Türkiye’nin bulunduğu ülkeleri BM Çocuk Hakları Komitesi’ne şikayet etti.

Yaşı sekiz ile 17 arasında değişen aktivist gençler, Türkiye, Almanya, Fransa, Brezilya ve Arjantin’i iklim değişikliğine karşı yeterince önlem almamak ve böylelikle çocuk haklarını ihlal etmekle suçladılar. Hausfeld LLP uluslararası avukatlık bürosu ile Earthjustice adlı çevre örgütünün desteklediği şikayet dilekçesinde, iklime en çok zarar veren bu ülkelerin Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğine işaret edildi.

BM Çocuk Hakları Komitesi şikayeti inceleyerek, kabul ettiği takdirde, ilgili hükümetlerden görüş alabilecek.

dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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