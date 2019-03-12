 Thomas Seibert′in basın kartının süresi uzatıldı | ALMANYA | DW | 08.04.2019

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ALMANYA

Thomas Seibert'in basın kartının süresi uzatıldı

ZDF televizyonunun İstanbul bürosu şefi Jörg Brase’nin ardından Tagesspiegel gazetesinin Türkiye muhabiri Thomas Seibert'in de Türkiye'de basın kartının süresi uzatıldı. Seibert İstanbul'a döndü.

DW Korrespondent Thomas Seibert (Thomas Seibert)

Uzun yıllardır Tagesspiegel gazetesinin Türkiye muhabiri olarak görev yapan ancak basın kartının süresinin uzatılmaması nedeniyle Almanya'ya dönmek zorunda kalan Thomas Seibert yeniden İstanbul'da çalışabilecek. 

Tagesspiegel Türkiye muhabiri Thomas Seibert AFP'ye yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin basın kartının süresini uzattığını, kendisinin yeniden Türkiye'ye davet edildiğini belirtti. Seibert'in bir ay Almanya'da kaldıktan sonra geçen hafta sonunda, 1997 yılından beri yaşadığı İstanbul'a döndüğü kaydedildi. Seibert yaptığı açıklamada, "Bütün yanlış anlamaların şimdi ortadan kalkmış olmasına seviniyorum" dedi.

Thomas Seibert ve ZDF televizyonu İstanbul bürosu şefi Jörg Brase basın kartlarının sürelerinin uzatılmaması sebebiyle 10 Mart'ta Türkiye'den ayrılmıştı.

Seibert Tagesspiegel'de yayınlanan ve Türkiye'de muhabirlik yaptığı yıllarda tanık olduğu süreci anlatan yazısında, Ankara'nın gazetesi Tagesspiegel'e "Thomas Seibert'ten başka bir gazeteci gönderin" şeklinde "ahlaksız bir teklifte bulunduğunu" yazmıştı. Seibert, "Türk hükümeti Alman gazete ve televizyonları kontrol etme hedefine ulaşamayacak" demişti.

Seibert'le birlikte Türkiye'den ayrılan ZDF televizyonu İstanbul bürosu şefi Jörg Brase 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, basın kartının süresinin uzatıldığını belirtmişti.

Alman gazetecilerin basın kartlarının süresinin uzatılmaması Alman hükümeti tarafından da tepkiyle karşılanmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, "Alman muhabirlerin Türkiye’de işlerini özgürce yapamaması bizim için kabul edilemez" şeklinde konuşmuştu.

DW, AFP / HT, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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