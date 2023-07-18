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Thodex'in kurucusunun 40 bin yıla kadar hapsi istendi

27 dakika önce

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yargılandığı dolandırıcılık davasında savcılık, sanığın 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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Türkei Kriminalität l Festnahme von Faruk Fatih Özer, Gründer von Thodex
Fotoğraf: ANKA

Kripto para alım satım borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "örgüt kurma ve yönetme" gibi suçlamalarla toplam 40 bin 462 yıla kadir hapis cezası istendi.

Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan ve geçen nisan ayında Türkiye'ye iade edilen Faruk Fatih Özer dahil 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davaya İstanbul'da devam edildi.

Duruşmada söz verilen şikayetçi Müfit Özerden, "Ben Thodex'e 250 bin lira yatırmıştım. Sonra paramı geri almak istediğimde geri alamadım. Olay tarihi itibariyle 250 bin lira maddi zararım var. Ancak asıl zararım daha fazladır. Tarafıma bu aşamaya kadar zarar giderimi yapılmamıştır" dedi.

Savcı: Sistemden alınan paralar diğer borsalara yatırıldı

Cumhuriyet savcısı 22 sayfalık mütalaasında şirketin 14 Eylül 2017 tarihinde kurulduğu, sermayesinin 400 bin lira olduğuna değinildi. 22 Nisan 2021 tarihinde 146 bin 836 müşterinin 2 milyar 355 milyon lira varlığının sistemde olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Yönetici yetkisiyle varlık silme ve oluşturma işlemlerinin sanıklar Faruk Fatih Özer, Rana Azap, Serap Özer ve Engin Acar tarafından yapıldığı, soruşturma aşamasında ifadesi alınan Cem Uzunoğlu'nun bir toplantı esnasında Faruk Fatih Özer'in şirketin hesabında 100 milyon dolar açık olduğu, bunu çözmek için şirketi Kosova'ya taşımak yada Kosova bankasına satmayı düşündüğünü söylediği anlatıldı. Özer'in şirketin kurucusu ve en üst düzey yöneticisi olduğu, sanık Güven Özer'in Faruk Fatih Özer'in ağabeyi olduğu ve Thodex platformunda 15 numaralı yönetici olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı sanıkların belli tutarları başka kripto para borsalarında yatırım yapma ihtiyacı hissettiğine değindi.

913 milyon liranın 356 milyonu sanıklar tarafından çekildi

Şirket varlığı olarak bulunan 913 milyon 881 bin lira varlığın 356 milyon 980 bin lirasının sanıklar tarafından çekildiği kaydedildi. Cumhuriyet savcısı şirketin dürüst bir şekilde müşterilere ait kripto paraları muhafaza etmesi durumunda Kripto değerlerindeki artış ve azalmanın şirketi etkilemeyeceğini söyledi. Thodex platformunun dolandırma kastı ile hareket ettiği, sanıkların kendi kripto borsalarına güvenmedikleri için müşterilerden aldıkları paraları başka kripto borsalarda değerlendirme ihtiyacı hissettiği belirtildi.

Mütalaanın devamında 2017 mağdur kişinin 257 milyon 862 bin 432 lira zararının olduğu, sanıkların 356 milyon 980 bin lirayı kendi hesaplarına geçirdiği anlatıldı. Mütalaada sanık Özer'in şirketin kurucusu olduğu 253 milyon 714 bin kripto varlık transferi yaptığı ve bu kripto paraların Malta'da bulunan hesaplara aktardığı belirtildi.

Özer kardeşlerin 40 bin yıla kadar hapsi istendi

Cumhuriyet savcısı mütalaada Faruk Fatih Özer hakkında, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" , "nitelikli dolandırıcılık" ve "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplanda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Güven Özer hakkında da aynı suçlamalardan aynı miktarda ceza talep edildi. Diğer sanıkları için ise değişen oranlarda cezalar istendi.

DHA / GY, EC

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