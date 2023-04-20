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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığı bildirildi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih ÖzerFotoğraf: privat
Hukuk ve AdaletTürkiye

Thodex'in kurucusu Özer Türkiye'ye götürüldü

2 saat önce

Kripto para borsası Thodex'in Arnavutluk tarafından Türkiye'ye iade edilen kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a götürüldü.

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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tiran-İstanbul seferini yapan uçakla Türkiye'ye götürüldü.

Arnavutluk'ta firari olarak yakalanan ve hakkında Türkiye'ye iade kararı verilen Özer, Tiran'a giden Interpol dairesinden özel bir ekip tarafından teslim alındı.

Özer'i taşıyan Air Albania uçağı, saat 10.10 sularında İstanbul Havalimanı'na indi.

Özer'i İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri teslim aldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, polis merkezine götürülen Özer'in sağlık kontrolünden geçirilmesi ve buradaki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülmesi bekleniyor.

Özer'in iade süreci

Türkiye'de Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırmakla suçlanan ve hakkında çıkarılan kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti. Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü.

Bunun üzerine Dıraç Temyiz Mahkemesi 30 Aralık 2022'deki duruşmada Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onamıştı.

Thodex'te işlem yapan yaklaşık 391 bin kişiyi mağdur ederek 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddiasıyla Özer hakkında Nisan 2021'de soruşturma açılmıştı. Adalet Bakanlığı, Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Thodex'in sahibi Özer'in kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başlatmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kripto para platformu Thodex'e yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme," "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

DW,DHA/CÖ,HT

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