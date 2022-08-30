Thodex'in kurucusu Arnavutluk'ta yakalandı

İçişleri Bakanlığı kripto para platformu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığını ve Türkiye'ye iadesi için işlemlerine başlandığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak kırmızı bültenle aranan firari Özer'in Vlora kentinde yakalandığını iletti.

Çuçi, kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırmakla suçlanan Özer'in kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğini de bildirdi.

Emniyet Genel Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca Özer'in Türkiye'ye iadesi için işlemlerine başlandığı belirtildi.

Kripto para platformu Thodex'te işlem yapan yaklaşık 391 bin kişiyi mağdur ederek 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddiasıyla Faruk Fatih Özer hakkında Nisan 2021'de soruşturma açılmıştı. Adalet Bakanlığı, Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Thodex'in sahibi Özer'in kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başlatmıştı.

DHA, DW/JD, CÖ