The Guardian: Mossad UCM Başsavcısını tehdit etti

Mossad'ın İsrail aleyhindeki soruşturmadan vazgeçmesi için dönemin UCM Başsavcısını tehdit ettiği, ailesini takibe aldığı ileri sürüldü.

"İsrail istihbarat servisi Mossad, Filistin'de savaş suçu işlenip işlenmediğini soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başsavcısını tehdit etti."

Bu iddia İngiliz The Guardian gazetesinde yayınlandı.

Gazetenin haberine göre eski Başsavcı Fatou Bensouda, Filistin bölgelerindeki savaş suçlarını araştırdığı dönem boyunca bizzat Mossad'ın en tepesindeki isim tarafından tehdit edildi. Mossad'ın eski Başkanı Yossi Cohen, Bensouda'ya baskı yaparak soruşturmadan vazgeçirmeye çalıştı.

Bensouda, yaklaşık 5 yıl süren ön incelemenin ardından 2021 yılında Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarının araştırılması için resmi bir soruşturma başlatmıştı. UCM'nin şimdiki başsavcısı Karim Khan'ın geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında talep ettiği yakalama kararı da bu soruşturmaya dayanıyor.

Otel odasında tehdit

Başbakan Netanyahu'ya en yakın isimlerden olan Cohen, Başsavcı Bensouda'u "ikna etmek" için kişisel olarak çalıştı.

Eski UCM Başsavcısı Fatou Bensouda İsrail aleyhine soruşturma başlatmıştı. Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA/picture alliance

Gazeteye bilgi veren kaynaklara göre Cohen ve Bensouda ilk kez 2017 yılında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen güvenlik konferansında "karşılaştı".

Ertesi yıl New York'a giden Bensouda, dönemin Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Devlet Başkanının da karıştığı tuhaf bir durum içinde buldu kendini. Bensouda, KDC hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Joseph Kabila ile Manhattan'da bir otelde buluştu. Kısa süre sonra ise odaya beklenmedik şekilde Cohen girdi.

Gözdağı olarak algılanan bu sürpriz ziyaret Bensouda ve ekibini endişelendirdi.

Kabila'nın Cohen'e neden yardım ettiği belirsizken, Guardian'a konuşan kaynaklara göre Mossad, UCM Başsavcısının eşini de dinledi.

Habere göre Cohen bir noktada Bensouda'yı "Bu işe bulaşıp kendinizin ve ailenizin güvenliğini riske atmak istemezsiniz" sözleriyle açıkça tehdit etti.

Guardian'a konuşan ancak isimlerinin gizli kalmasını isteyen dört kaynak, Bensouda'nun UCM'yi Cohen'in ısrarlı ve tehditkâr tavrına dair bilgilendirdiğini söyledi.

İsrail Başbakanlık ofisi ise iddiaları yalanladı.

DW / MUK,TY

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