The Guardian: İpek Grubu uluslararası tahkime başvurdu

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere merkezli İpek Yatırım Şirketi (ILL) Türkiye'de el konulan medya şirketleri için uluslararası tahkim görevi üstlenen Dünya Bankası bünyesindeki Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'ne (ICSID) başvurdu.

İki ayrı davada tahkim mahkemesine götürülen Türk hükümeti, yatırım anlaşmalarını ihlal ederek "milyarlarca dolarlık mal varlığına el koymakla" suçlanıyor. İngiltere merkezli şirket Türk hükümetinin el koyduğu 5 milyar dolarlık mal varlığının parasal karşılığının tazmin edilmesini talep ediyor.

Gazetenin haberinde davanın Hamdi Akın İpek'in sahibi olduğu İngiltere merkezli ILL şirketi tarafından açıldığı belirtiliyor. ILL'ye bağlı Koza Grubu ve medya kuruluşlarına kayyum atanmasının ardından İpek Medya Grubu 2016'da kapatılmıştı. Haberde İpek'in Türkiye'de adil bir dava sürecine inanmadığı için uluslararası tahkime gittiği görüşüne de yer veriliyor.

28 Ekim 2015'te kayyum atanmasını protesto eden göstericiler Kanaltürk ve Bugün binaları önünde.

İpek Yatırım Şirketi sözcüsü The Guardian'a yaptığı açıklamada, "milyarlarca dolarlık hisse değerine sahip şirketin Erdoğan rejimi tarafından kasıtlı bir şekilde hedef alındığı ve ele geçirildiğini" belirterek Türk hükümetini mülkiyet ve insan haklarına saygısızlıkla suçladı.

Türkiye ve İngiltere arasında da olduğu gibi ikili yatırım anlaşmaları yatırımcı kuruluşlara adil davranılmadığı gerekçesiyle tahkim mahkemelerine başvurma hakkı tanıyor.

Gülen yapılanmasına yönelik çatı davada gıyabında yargılanan Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek hakkında "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından, "arama, el koyma ve kayyum atama" kararı verilmişti.

Hamdi Akın İpek, adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine de bireysel başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını "kabul edilemez" bulmuştu.

DW/AG, BÖ

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