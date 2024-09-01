Thüringen ve Saksonya'da eyalet seçimleri yapıldı

Almanya'nın Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde yapılan seçimler, federal siyaset açısından da önem taşıyor. Anketlere göre aşırı sağcı AfD, Thüringen'de sandıktan birinci parti olarak çıkacak.

Almanya'nın doğusundaki Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde bugün eyalet seçimleri yapılıyor. Yerel saatle 08.00'da başlayan oy verme işlemleri saat 18.00'da sona erdi.

Her iki eyalette de seçimlere katılım oranının geçen seçimlere kıyasla daha yüksek olduğu belirtiliyor. Thüringen seçim kurulunun yaptığı açıklamaya göre saat 14.00'a kadar seçmenlerin yaklaşık yüzde 44,4'ü oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Açıklamada, beş yıl önceki seçimlere kıyasla bu oranın yüzde 2,2 daha fazla olduğu kaydedildi. Mektupla oy kullananlar ise bu orana dahil değil.

Saksonya seçim kurulu ise saat 14.00'a kadar seçmenlerin yüzde 35,4'ünün oy kullandığını, bunun 2019 yılındaki seçimlere kıyasla yüzde 0,3'lük bir artışa denk olduğunu bildirdi.

Almanya'nın 84 milyon civarındaki nüfusunun yaklaşık 6,2 milyonu bu iki eyalette yaşıyor. Thüringen'de yaklaşık 1,7 milyon, Saksonya'da ise 3,2 milyon civarında seçmen bulunuyor.

Almanya'da Eylül 2025'te yapılacak federal parlamento seçimleri öncesindeki eyalet seçimleri siyasi partiler açısından önemli bir barometre niteliği taşıyor. Her iki eyalette de seçim öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları federal hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) önemli oranda oy kaybı yaşayarak hezimete uğrayabileceğini gösteriyor.

Seçimler öncesinde yapılan anketlere göre her iki eyalette de aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oylarını önemli ölçüde artırması bekleniyor. Ancak diğer siyasi partiler AfD ile koalisyon yapmayı reddettiği için iki eyalette de AfD'nin iktidara gelmesinin mümkün olamayacağı tahmin ediliyor. AfD'nin Saksonya ve Thüringen teşkilatları iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılıyor.

Thüringen'de anketlere göre AfD birinci siyasi güç

Kamuoyu araştırma şirketi Forsa tarafından sonuçları Cuma günü açıklanan ankete göre aşırı sağcı AfD'nin Thüringen eyaletinde yüzde 30 ile seçimden birinci siyasi güç olarak çıkacağı tahmin ediliyor. Bu ankete göre Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi oyların yüzde 22'sini, Sol Parti'den ayrılan siyasetçilerin kurduğu Sahra Wagenknecht İttifakı'nın (BSW) ise oyların yüzde 17'sini alması bekleniyor.

Ocak ayında kurulan Sahra Wagenknecht İttifakı her iki eyalette de önemli oy potansiyeline sahip Fotoğraf: Timothy Rooks/DW

Thüringen Başbakanı Bodo Ramelow'un partisi Sol Parti'nin oyları bu ankette yüzde 14 civarında kalıyor. Eyaletteki koalisyon ortakları SPD'nin oyların yüzde 7'sini, Yeşiller'in ise oyların yüzde 4'ünü alacağı tahmin ediliyor. Bu durumda Yeşiller'in de FDP gibi yüzde 5 seçim barajını aşamayabileceği belirtiliyor.

Thüringen'de 2014 yılından beri başbakanlığı Sol Partili Bodo Ramelov yürütüyor. Bu seçimlerde Sol Parti, SPD ve Yeşiller'den oluşan azınlık hükümetinin iktidarı kaybedeceği tahmin ediliyor.

Saksonya'da CDU birinci parti

Forsa'nın Saksonya eyaletinde yaptığı ankete göre ise eyalette CDU'nun yüzde 33 ile birinci siyasi güç olması bekleniyor. CDU'yu oyların yüzde 31'ini alacağı öngörülen AfD takip ediyor. Saksonya'ya BSW'nin oy oranı yüzde 12, SPD'nin yüzde 7, Yeşiller'in yüzde 6 olarak tahmin ediliyor. FDP ve Sol Parti'nin ise yüzde 5 barajını aşamayacağı öngörülüyor.

AfD'nin Thüringen'de birinci, Saksonya eyaletinde ikinci siyasi güç olması bekleniyor Fotoğraf: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/picture alliance

Saksonya'da 1990 yılından beri CDU iktidarda. Eyalette 2017'den bu yana başbakanlık görevini yürüten CDU'lu Michael Kretschmer'in bu seçimler sonrasında da CDU, Yeşiller, SPD koalisyonunu sürdürmesi mümkün görünüyor.

Forsa'nın 27-29 Ağustos tarihleri arasında yaptığı seçim anketine bin kişi katıldı.

dpa,Reuters / JD,ET

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