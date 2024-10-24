Thüringen istihbaratından aşırı sağcı tehlike uyarısı

Thüringen Anayasayı Koruma Teşkilatı 2023 raporunda, AfD'nin üye sayısının ve aşırı sağcı kesimlerin destekçilerinin arttığını, bunun demokrasi için bir tehdit olduğunu bildirdi.

Thüringen Anayasayı Koruma Teşkilatı aşırı sağcılığın eyalette demokrasi için hâlâ ciddi bir tehlike olduğu konusunda uyarıda bulundu.

İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Perşembe günü açıkladığı 2023 yılı raporuna göre, aşırı sağcılık yanlısı toplam 2 bin 800 kişi tespit edildi. Bu sayı 2022 yılında 2 bin 400 olarak belirlenmişti.

Raporda, aşırılık yanlısı aktörlerin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşı, Ortadoğu'daki çatışmalar, göç, Almanya'nın ekonomik durumu, enerji ve iklim politikası gibi konuları kullandığı, kasıtlı olarak dezenformasyon yaptıkları belirtildi. Devletin başarısız olduğu iddiasını yaymak için "sistemi" değersizleştirmeye odaklandıkları ifade edildi.

"AfD aşırı sağcı söylem için alan yaratmayı hedefliyor"

Thüringen Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın raporunda, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eyalet örgütünün aşırı sağcı partiler arasında ağırlığını artırdığı, üye sayısının bin 650'ye yükseldiği kaydedildi. 2022'de, AfD Thüringen örgütünün üye sayısının bin 300 olduğu belirtilmişti.

Raporda, AfD eyalet örgütünün milliyetçi bir amaç güttüğü, etnik olarak homojen bir ulus yaratılması için çaba gösterdiğine dikkat çekildi. Anayasayı Koruma Teşkilatı, eyalet örgütünün "milyonlarca tersine göç" ve Alman vatandaşlığı alan göçmenlerin bu hakkının "geri alınması" taleplerinin hukuk devletine aykırı ve ırkçı bir tutum olduğuna vurgu yaptı. AfD'nin Thüringen'deki gençlik örgütünün de "Alman gençliği tersine göç talep ediyor" gibi sloganlarla bu çizgiyi izlediği kaydedildi.

Raporda, partide Nasyonal Sosyalizm döneminin zararsızmış gibi gösterilmesine katkıda bulunmak için Nasyonal Sosyalist bir dilin kullanıldığı ve bu şekilde bu söylemin kabul edilebilir hale gelmesinin sağlandığı ifade edildi. AfD'nin aşırı sağcı söylem için siyasi bir tartışma alanı yaratmayı hedeflediği vurgulandı.

Thüringen eyaletinde 1 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinde de AfD oyların yüzde 34,3'ünü alarak seçimden birinci siyasi güç olarak çıkmıştı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın raporunda, eyalette örgütlü olan diğer aşırı sağcı partilerin ise görünürlüğünün olmadığı belirtildi. Eski adı Nasyonal Demokrat Parti (NPD) olan Vatan (Die Heimat) ve III. Yol (Der III. Weg) partilerinin üye sayısının düştüğü ve en dip düzeyde olduğu kaydedildi.

Raporda, buna karşılık eyalette partilerden bağımsız ve büyük ölçüde örgütlü olmayan aşırı sağcı kesimlerin büyüdüğüne dikkat çekildi. 2023 yılında bu aşırı sağcı kesimin 130 destekçi daha kazandığı belirtilerek, bu kesimin toplumda etkili olabilecek faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.

Müzik aşırı sağcılık için kullanılıyor

2019 yılında bu yana aşırı sağcı müzik festivallerinin engellendiği belirtilirken, koronavirüs pandemisi sonrasında, alınan önlemlere rağmen küçük çaplı müzik etkinliklerinin düzenlediği kaydedildi. Raporda, 2023 yılında 20 müzik akşamının düzenlendiği, aşırı sağcı iki konserin polis tarafından dağıtıldığı bilgisi yer aldı. Aşırı sağcı müzisyenlerin de toplumdaki memnuniyetsizliği dile getiren şarkılarla bu söylemi yaymaya çalıştıklarına dikkat çekildi.

Eyalette, heterojen bir yapıya sahip olan aşırı sağcı İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) ve Özyönetimciler (Selbstverwalter) gruplarının da destekçi sayısının yüksek düzeye ulaştığı belirtildi. Devlete karşı derin bir güvensizlik duyan ve komplo teorilerine inanan bu grupların, kısmen şiddet eğiliminde olduğu, silahlı güç kullanarak devlete yönelik darbe planları yaptığı biliniyor.

AFP/JD, EC

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