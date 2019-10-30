 TGS: Hürriyet′te tasfiye ve sindirme operasyonu yapılıyor | TÜRKİYE | DW | 31.10.2019

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TÜRKİYE

TGS: Hürriyet'te tasfiye ve sindirme operasyonu yapılıyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Hürriyet gazetesinde iki gündür kamuoyuna yansıyan işten çıkarmalarla ilgili Demirören Holding'i hedef alan sert bir açıklama yayınladı.

Medien Türkei Istanbul Zeitungskiosk (Getty Images/C. McGrath)

Demirören Holding’e bağlı Hürriyet gazetesinde iki gündür kamuoyuna yansıyan işten çıkarmalarla ilgili Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) sert bir açıklama yaptı.

30 ve 31 Ekim tarihlerinde Hürriyet'te işten çıkarılanların 43’ünün TGS üyesi olduğu vurgulanan açıklamada, görevine son verilen gazetecilerle yapılan görüşmeler sonucunda bunun ekonomik gerekçelerle alınan bir karardan ziyade Hürriyet çalışanlarına yönelik bir "tasfiye süreci ve sindirme operasyonu" olduğunun netlik kazandığı savunuldu.

Açıklamada, "Savcıları göreve çağırıyoruz. Kanser tedavisi gören, doğum izninde olan Hürriyet emekçilerini işten atacak kadar pervasızlaşan bu yönetim, anayasayı çiğnemektedir. Örgütlenme özgürlüğü anayasal bir haktır. Demirören Holding suç işlemektedir. Üyelerimizin hakkını hem sokakta hem mahkeme salonlarında, hem de uluslararası alanda sonuna kadar savunacağız. Çalışanın hakkına saygı göstermeyi patronlara öğreteceğiz“ ifadeleri yer aldı.

30 Ekim'de, 20 kadar Hürriyet çalışanının evlerine postayla gönderilen tebligatla işten çıkarıldıkları kamuoyuna yansımış, 31 Ekim'de işten çıkarılanların sayısının 43'e yükseldiği ortaya çıkmıştı.

İşten çıkarmalardan haberdar edilmediği öne sürülen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın da gazete yönetimine istifasını noter aracılığıyla gönderdiği bildiriliyor. Munyar'dan henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Hürriyet gazetesi, Mayıs 2018'de Doğan Medya Grubu tarafından Posta gazetesi, CNN Türk ve Kanal D televizyonlarıyla birlikte Demirören Holding'e satılmıştı. Satış işleminden kısa süre sonra da gazetenin yeni sahibi tarafından çok sayıda çalışanın işine son verilmişti.

DW/BK,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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