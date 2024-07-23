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TGC'den MHP'nin Sinan Ateş listesine tepki

23 Temmuz 2024

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Sinan Ateş cinayetiyle ilgili haber yapan gazetecileri tehdit etmekle suçladığı MHP'ye "Gerçekler saklanamaz" uyarısında bulundu.

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Devlet Bahçeli ve Sinan Ateş
Devlet Bahçeli ve Sinan AteşFotoğraf: Privat

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak medyada haber ya da yorum yapan kişileri içeren bir liste oluşturduklarını açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) yanıt geldi. TGC'nin açıklamasında, "Bugüne kadar gazetecileri tehdit ederek, hedef göstererek, yaralayarak ve öldürerek kimse bir yere varamamıştır. Gerçekler saklanamamıştır" uyarısında bulunuldu.

Sinan Ateş cinayeti davasına dair dosya üzerinden gazetecilerin bir kez daha hedef gösterildiğini belirten TGC, "İktidar ortağı MHP, Sinan Ateş cinayetine ilişkin haber yapan gazeteci, değerlendirmede bulunan siyasetçi, akademisyen ve hukukçuların yer aldığı 154 kişiden şikayetçi olmuştur. Dava dilekçesinde yer alan 63 gazeteci MHP sözcüleri tarafından etki ajanlığı ile suçlanmakta, 'Yakın takipteyiz' diyerek açıkça tehdit edilmekte, fişlenmektedir" ifadelerini kullandı.

TGC açıklamasında, "Üyelerimiz ve meslektaşlarımıza yönelik her türlü şiddet eyleminin sorumluları bellidir. Meslektaşlarımızın başına gelecek her türlü olumsuzlukta hedef gösterenleri, olaylarda adı geçenleri sorumlu tutacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. TGC, "İktidara ve muhalefete basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün korunması için sağduyu çağrısında bulunuyoruz. #Gazetecilik suç değildir" diye ekledi.

TGC listede şu gazetecilerin yer aldığını belirtti: Doğan Şentürk, Hilmi Hacaloğlu, üyelerimiz Emre Kongar,  İsmail Saymaz, Hakan Çelenk, Merdan Yanardağ, Miyase İlknur, Murat Ağırel, Yalçın Doğan, Murat Yetkin, Namık Koçak, Orhan Bursalı, Murat Muratoğlu, Mustafa Balbay, Çiğdem Toker, Deniz Zeyrek, Fatih Polat , Atakan Sönmez, Orhan Uğuroğlu, Nurcan Gökdemir, Taha Akyol, Uğur Dündar, Akif Beki, Ali Kemal Erdem, Altan Sancar, Asuman Aranca, Ayşen Şahin, Bahadır Özgür, Barış Pehlivan, Caner Taşpınar, Dinçer Gökçe, Nedim Türkmen, Elfin Tataroğlu, Elif Doğan Şentürk, Ersin Eroğlu, Fatih Ergin, Fırat Fıstık, Fikret Bila, Hüsnü Mahalli, İbrahim Kahveci, İnanç Uysal, İslam Özkan, Kemal Göktaş, Masum Gök, Mehmet Bal, Mehmet Tezkan, Murat Karan, Nevşin Mengü, Nevzat Çiçek, Özlem Akarsu Çelik, Sertaç Eş, Seyhan Avşar, Timur Soykan, Yaşar Aydın, Yavuz Oğhan, Yavuz Selim Demirağ, Yıldız Yazıcıoğlu, Zübeyde Sarı,  Mustafa Kurdaş, Hilal Köylü, Umut Taştan, Alican Uludağ, Özlem Gürses.

Türkei Bursa | Gedenken Jahrestag der Ermodrung von Sinan Ateş
Fotoğraf: ANKA

Bahçeli: Eylem hukuki nitelikte olacak

Partisinin Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenleyen Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti davasıyla ilgili olarak "bazı çevrelerin, MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, küçük görmeler ve suçlamalarda" bulunduğunu iddia etmişti.

Bahçeli, bu kapsamda oluşturulan ve içinde 154 kişinin adı yer alan dosyayı gazetecilere göstererek "Şu görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün hangi saatte, hangi programda nasıl konuştuklarının, kimlerle konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikte olacaktır. 'Bizi hedef gösteriyorlar' saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz" demişti.

MHP'nin elinde gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve hukukçulardan oluşan 154 kişilik bir liste olduğunu Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Pazartesi günü gündeme getirmişti.

DW/CÖ,BK

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