TGC'den DW Türkçe'ye "Pandora Papers" ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 2021 İnternet Haber Ödülü'ne layık görülen Deutsche Welle Türkçe muhabirleri Pelin Ünker ve Serdar Vardar'a, bugün düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Törene katılan gazeteci Pelin Ünker, Serdar Vardar ile birlikte hazırladıkları Pandora Papers yazı dizisinde kamu ihalelerinde öne çıkan şirketler başta olmak üzere çok sayıda ismin offshore faaliyetlerini gözler önüne serdiklerini belirterek "Offshore, küresel sistemin varlıklı kişilere tanıdığı bir ayrıcalık. Vergiden kaçınmanın yanı sıra kara para aklama, rüşvet ve yolsuzluk için de kullanışlı bir seçenek. Türkiye de dahil iktidarların yarattığı sermaye gruplarının offshore sistemini tercih etmeleri bir tesadüf değil" diye konuştu.

"Pandora Papers'ın ifşa ettiği yapı, varlıklı olanları korurken; orta sınıfın giderek yoksullaştığı, yoksulların ise daha fazla görmezden gelindiği bir gerçeklikle karşı karşıyayız" ifadelerini kullanan Ünker, "Tam da bu gerçeklikle bağlantılı olarak hem iktidarın baskısı altında hem de bu baskı karşısında konumlanmış medya kuruluşlarında maddi olarak zor koşullarda çalışan meslektaşlarımı selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Ünker, konuşmasını "Ödülümü geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren, bu mesleğe ve bana çok şey katmış olan değerli gazeteci Aydın Engin'e adamak istiyorum" diyerek noktaladı.

Pelin Ünker ve Serdar Vardar, 3-10 Ekim ve 6-10 Aralık 2021 tarihlerinde yayınlanan Pandora Papers araştırma yazı dizisi ile İnternet dalında Haber Ödülü'ne layık görülmüştü.

DW/BK,AÜ

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