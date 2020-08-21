TGC’den DW Türkçe’ye iki ödül

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1959 yılından beri verdiği Gazetecilik Başarı Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu.

Yazılı basın, radyo, televizyon ve internet alanlarındaki haber, söyleşi, röportaj, araştırma, belgesel gibi kategorilerden yapılan başvuruları değerlendiren jüri üyeleri 13 Ağustos’ta toplanarak ödül sahiplerini belirledi.

DW Türkçe de internet dalında hazırladığı iki haberle ödüle layık görüldü.

Başak Çubukçu ile Özgür Arslan imzalı "Engelli olmak: Toplumun yarattığı engeller" başlıklı haber ile Tunca Öğreten'in hazırladığı "Mesut’un omuzundaki yük" başlıklı röportaj ödüllendirildi.

Engellilerin yaşamına bakış

Başak Çubukçu ile Özgür Arslan'ın hazırladığı ve DW Türkçe bünyesindeki +90 YouTube kanalında, 29 Kasım 2019'da yayınlanan "Engelli olmak: Toplumun yarattığı engeller" başlıklı haberde bedensel engeli olan genç kadın ve erkeklerin kendi gözünden yaşamları anlatılıyor. İzleyici, sokağın, işin, okulun, alışverişin ve daha pek çok alanın zaten engellerle dolu olduğu bir ülkede toplumsal duyarsızlığın da eklenmesiyle bu kişilerin hergün karşı karşıya kaldığı güçlükler ile yüzleşiyor. Ancak bu yüzleşme yargılayıcı, kategorize edici, ders verici veya yukardan bakan bir gözle değil, aramızdaki bu yaratıcı, mücadeleci ve başarılı bireylerin ötekileştirilmeden, tüm toplum için nasıl bir zenginlik olduğunu gözler önüne sererek ilerliyor. İzleyici, bir nevi gözlemleyen ve "normal" diye nitelenmeyen o yaşamlardan doğal akışın içinde pay sahibi oluyor.

Çalışan çocukların dramını anlattı

Gazeteci Tunca Öğreten'in hazırladığı, 20 Kasım 2019'da DW Türkçe'de yayınlanan "Mesut’un omuzundaki yük yaşndan büyük" başlıklı haberde ise Türkiye'de çalışmak zorunda olan 2 milyon çocuk ve gençten biri olan Mesut Koşarsu’ın yaşamını anlatıyor. Yedi yaşından beri çalışan ve ailesini geçindirmek için çırpınan 14 yaşındaki Mesut Koşarsu, atık toplayarak hayatını kazanıyor. Hiç okula gitmemiş ve okuma-yazma bilmiyor. Toplumun ona bakmak, en iyi eğitim fırsatını sunmak, kötülüklerden korumakla sorumlu olduğu milyonlarca çocuktan biri, ancak tam tersine o bir çocuk değil yetişkin rolünü üstlendiği dünyasında pek çok sorumluluğun üstesinden gelmeye çabalıyor ve başarıyor. DW Türkçe muhabiri Tunca Öğreten, bu büyük evrensel, toplumsal ve temel haklar sorununu Mesut'un sade, masum ve umut dolu anlatımlarıyla yorumsuz aktarıyor. Mesut, taşıdığı yükün ağırlığına rağmen hala yaşam sevincini ve umudunu korumayı başarmış bir genç ve izleyicinin hemen empatisini kazanıyor ve güçlü duruşuyla insanı şaşırtıyor. Haberin güçlü olduğu bir diğer konu da izleyene yük getirmeden, empatiyle Mesut'un yaşamına ortak etmesi.

Kimlere hangi kategorilerde ödül verildi?

Siyasal haber dalında Alican Uludağ Cumhuriyet Gazetesi’nde 21 Eylül-25 Ekim-28 Aralık 2019 tarihlerinde yayınlanan "Yargıda Yeni Güç Odakları" başlıklı haberiyle ödüle layık görülürken, bu dalda ayrıca Deniz Ayaş’ın 6 Aralık 2019 tarihinde Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan "Tuvalet Önünde Selam Nöbeti" başlıklı haberi övgüye değer bulundu. Ekonomi dalında Hazal Ocak‘ın Cumhuriyet Gazetesi’nde 16 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan "Yüzsüzlüğün Bu Kadarı-Rüşvet Sözleşmede" başlıklı haberi ödüle değer bulundu. Toplum alanında Hüseyin Şimşek Birgün Gazetesi'nde 31 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan "Ailesi Sendikalı Memur Olamaz" başlıklı haberi, eğitim alanında da Zehra Özdilek Cumhuriyet Gazetesi'nde 6 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan "Kendini Atayan Adam" başlıklı haberi, sağlık alanında ise Gül Kireklo‘nun Sabah Gazetesi'nde 29 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan "İki Baba Bir Mucize Bir Dram" başlıklı haberi ödüle değer görüldü.

Kültür- sanat alanında ise Öznur Oğraş Çolak- Ayça Han Cumhuriyet Gazetesi'nde 28 Mart 2019 tarihinde yayınlanan "Oy Uğruna Orta Oyunu" başlıklı haberi, köşe yazısı dalında Murat Ağırel Yeniçağ Gazetesi’nde 7 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan "Belediyeyi Yağmalamışlar" başlıklı köşe yazısı ile ödüle değer bulundu.

Araştırmada ise Leyla Kılıç Cumhuriyet Gazetesi'nde 18-19-20 ve 25 Kasım 2019 tarihlerinde yayınlanan "Bebeğe Zulüm" başlıklı haberi ödüle değer görüldü. Röportaj- söyleşide Fevzi Kızılkoyun Hürriyet Gazetesi'nde 7 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan "Vebalı Gibi Görmeyin Ekmek Derdindeyiz" başlıklı röportajı, Birinci Sayfa Düzeni kategorisinnde İbrahim Ersoy Diyar Milliyet Gazetesi’nde 25 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla ödüle değer görüldü.

İç Sayfa Düzeni kategorisinde ise Vildan Sönmez Milliyet Gazetesi'nde 31 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan iç sayfasıyla ödüle değer bulundu. Seçici kurulun bu dalda ayrıca Umut Karaahmetoğlu’nun Posta Gazetesi’nde 10 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan iç sayfasını da övgüye değer gördüğü açıkladı. Fotoğraf dalında Reşat Yiğiz Batman Çağdaş Gazetesi’nde 24 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan "Define Avcılığı" fotoğrafı seçildi. TV Haber Dalında Nazlı Yerebasmaz-Soner Dabağ’ın 2 Aralık 2019 tarihinde FOX TV’de yayınlanan “İki Termik Arasında Yaşam” başlıklı TV haberi, TV Haber Araştırma Dalında Ali Kara-Yağız Şenkal NTV’de 9 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan "Farklı Bir Konu: Koruyucu Aileler" programı ödül aldı.

TV Haber Program Dalında Öznur Karslı Çetiner-Burcu Ayyıldız Habertürk TV'de 21 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan "Hayatın İçinden" haber programı, TV Belgesel Dalında Ebru Çakırkaya’nın TRT Belgesel Kanalı’nda 7 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan Son Kabileler belgeseli ödül aldı.

Kültür sanat ödülleri de dağıtıldı

TV Kültür Sanat Dalında Dilek İlhan’ın Line TV’de 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan "Bıçak İzi" programı, ödüle değer görülürken, Ersin Antep'in NTV Radyo'da 14 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan "Çok Sesli Göç Hikayeleri ve Şarkıları" programı ödüle değer bulundu.

İnternet Özgün Köşe Yazısı Dalı’nda ise 14 Mart 2019 tarihinde ajansspor.com’da yayınlanan Atilla Türker'in "Fikret Orman ve Gizli Kapaklı İşler" başlıklı yazısı ödüle değer görüldü.

2019 Nezih Demirkent Özel Ödülü'nün, "Türkiye'de ekonomi gazeteciliğinin gelişmesinde önemli katkıları, bu alanda pek çok muhabirin yetişmesinde de emeğinin olması, her dönem ve koşulda mesleğin saygınlığının korunması ve geliştirilmesine özen göstermesi" nedeniyle Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş’a verilmesini kararlaştırdı.

2019 Kadın Haberi Ödülü'ne Çiğdem Yılmaz 25 Kasım 2019 tarihinde Milliyet Gazetesi'nde yayımlanan "Bu Adamlardan Uzak Durun" haberi ve Serpil Yılmaz 5 Aralık 2019 tarihinde Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan "Eşitlik Yoksa Ölüm Var, Anlayın Artık" başlıklı köşe yazısı ile ödüle değer görüldü.

DW/ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe