TFF: Stefan Kuntz'la yollar ayrıldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi resmen sona erdi.

Alman teknik direktör Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yöneticilerle vedalaşan Kuntz, kendisini bekleyen araçla tesislerden ayrıldı.

TFF, 60 yaşındaki teknik adamın görevine son verildiğini duyurduğu açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi.

TFF, Kuntz'un görevine son verildiği yönündeki haberleri hafta başında yalanlamıştı. TFF'nin konuyla ilgili açıklamasında, "Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir" denilmişti.

İstifa baskısı artmıştı

Teknik direktör Şenol Güneş'in ardından 20 Eylül 2021'de düzenlenen törenle resmen göreve getirilen Kuntz'la A Milli Takım'ın yolları tam iki yıl sonra ayrıldı.

Kuntz'un A Milli Takım'ın başında çıktığı son maç Japonya ile Belçika'da oynanan hazırlık karşılaşması oldu. Türkiye, bu maçtan 4-2 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada tribünlerden "Kuntz istifa" sloganları yükselmişti. Bir süredir istifa baskısı altında olan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz ise maç sonrasındaki basın toplantısında futbolcuları eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. Kuntz'un açıklamalarına tepki gösteren TFF Başkanı Büyükekşi, "Yaptığı açıklamalarla Kuntz kendi bacağına sıktı" demişti.

20 maçta 12 galibiyet

Kuntz, A Milli Takım'ın başında 20 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 16'sı resmî, dördü özel maçtı. Türkiye bu maçlarda 12 galibiyet, üç beraberlik ve beş yenilgi aldı.

A Milli takım, 11'i sahasında, sekizi deplasmanda ve biri de tarafsız sahada olmak üzere bu karşılaşmalarda 46 gol atarken 26 gol yedi.

Hırvatistan maçında kulübede kim olacak?

A Milli Takım son resmi maçında Euro 2024 Elemeleri'nde karşılaştığı Ermenistan ile Eskişehir'de 1-1 berabere kaldı. Türkiye, beş maçta topladığı 10 puanla grubunda Hırvatistan'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Türkiye A Milli Takımı, bir sonraki maçını 12 Ekim'de Osijek'te Hırvatistan'la oynayacak. Bu maçta A Milli Takım'ın başında kimin olacağı merak konusu. Türk medyasında çıkan haberlere göre, adaylar arasında Abdullah Avcı, Vincenzo Montella ve Joachim Löw isimleri ön plana çıkıyor.

Dünya Kupası bileti alınamadı

Kuntz yönetimindeki Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Porto'da Portekiz'e 3-1 yenilerek Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti. Dünya Kupası elemelerinde son dört maçta Kuntz yönetiminde sahaya çıkan A Milliler, grubu ikinci sırada bitirip play-off oynama hakkı kazanmıştı. Türkiye, turnuvayı üçüncü olarak tamamladığı 2002 yılından beri Dünya Kupası'na katılamıyor.

Faroe Adaları ve Lüksemburg darbeleri

Stefan Kuntz döneminde A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi'nde mücadele etti. Grubunu lider tamamlayan Türkiye geçen yıl B Ligi'ne yükseldi. Ancak Türkiye'nin C Ligi'ndeki grubunda Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 yenilmesi ve İstanbul'da Lüksemburg'la 3-3 berabere kalması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

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