 Tezcan: Mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz | TÜRKİYE | DW | 24.06.2018

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TÜRKİYE

Tezcan: Mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan vatandaşlara sonuçlar ne olursa olsun tahriklere kapılmama çağrısı yaptı. Tezcan, "Demokratik zeminde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkei Bulent Tezcan (picture alliance/AA/E. Aydin )

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Oy sayım döküm işlemlerinin, tutanağa geçirme işlemlerinin devam ettiğini söyleyen Tezcan, seçimlerde çalışan gönüllü müşahitlere teşekkür etti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklama yapıncaya dek gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyleyen Tezcan, "Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamasını istiyoruz. Hem yetkili kişilerin ve hem de vatandaşlarımızın  suhuletle davranmasını bekliyoruz. Sonuç ne olursa olsun biz yine demokratik zeminde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.  Sonuçları olgunlukla karşılamak gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"YSK açıklama yapacak"

Tezcan bir gazetecinin, "CHP cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde beklentisinin altında mı oy aldı?" sorusuna, "Açıklama yapmak için erken. Sonuçlar toplanmaya devam ediyor. YSK bu konuda açıklama yapacak. Bundan sonraki süreçle ilgili değerlendirmeyi biraraya gelip daha uzun ayrıntılarıyla görüşeceğiz. YSK verileriyle partimizin topladığı veriler arasındaki ilişkiyi takip ediyoruz. Bu konuda şu anda şu kadarlık sayıyla çelişki var demek için erken. Sandık sayıları arasında fark var. Yarın itibariyle bizim de bütün girişlerimizin tamamlanacağını umuyoruz.O zaman daha net olarak ortaya çıkacak. Nasıl bir sayı farkı olacağını yarın söylemek daha doğru olacaktır" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan daha önce yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçları ile ilgili verilerinin doğru olmadığını savunarak, "Hiç kimse erken gelin güvey olmasın. Cumhurbaşkanlığı süreci ikinci tura kalmıştır, bu süreç cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını büyük oranda gösteriyor" diye konuşmuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Anadolu Ajansı'nı eleştirmiş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Seçim Kurulu'nun sisteminde sandıkların yüzde 37'sinin açıldığının gözüktüğünü, televizyonlarda Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların ise yüzde 85'inin açıldığı yönünde haberler yapıldığını belirtmişti.

AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise AKP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik eleştirileri değerlendirmişti. Ünal, "Özellikle Anadolu Ajansının, milli ajansımızın hedefe konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir bir şey değil" diye konuşmuştu.

DW / HT,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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