TESUD hakkında denetim başlatıldı

Ankara Valiliği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Çarşamba günü Vilayet makamından TESUD'a gönderilen ilgili mektupta, "Derneğinizin genel denetime tabi tutulması İçişleri Bakanlık Makamının 06/04/2021 tarihli 'Olur'ları ile uygun görülmüş olup, (...) denetime 08/04/2021 tarihinde (...) başlanılacağı hususunun derneğinize tebliğ edilmesi istenilmiştir" ifadeleri kullanıldı. TESUD'a gönderilen yazıda, dernek yetkililerinin derneğe ait her türlü "defter ve belgelerin incelenmek üzere" hazır bulundurması istendi.

Bakanlık açıklamasına yalanlama

TESUD kamuoyunda "104 emekli amiral bildirisi" olarak bilinen bildirinin yayınlanmasının ardından TEMAD (Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği) ile birlikte Milli Savunma Bakanlığını ziyaret etmiş ve burada her iki derneğin yöneticileri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile bir araya gelmişti.

Buluşmanın ardından bir açıklama yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, "Dernek yöneticilerinin söz konusu bildiriyi kınadıklarını ve 'bu birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bir harekettir' değerlendirmesinde bulunduklarını" ifade etmişti.

Ancak daha sonra bir açıklama yapan TESUD "Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır" mesajını paylaşarak, Bakanlığı yalanlamıştı. Açıklamada, "Kınama ifadesi kullanılmamıştır" büyük harflerle yazılmıştı.

Açıklamada ayrıca Milli Savunma Bakanlığındaki buluşmanın, Bakanlığın daveti üzerine gerçekleştiği vurgulanmıştı.

DW/ET,JD

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