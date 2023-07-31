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Tesla'nın genişletilmesi planı çevre endişesi yaratıyor

2 saat önce

Yerel su birliği, Tesla'nın Berlin yakınlarındaki fabrikasını genişletme planının yeraltı sularına zarar vereceğini açıkladı.

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Berlin yakınlarındaki Tesla fabrikasıFotoğraf: Jens Kalaene/dpa

Almanya'da Strausberg-Erkner Su Birliği, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Berlin yakınlarındaki üretim tesislerini genişletmesinin yeraltı suları açısından önemli olumsuz sonuçlar doğuracağını açıkladı.

Açıklamada yaklaşık bir milyon metrekare toprağın mühürlenmesi ve 963 bin metrekare üzerinde inşaata başlanmasının yeni yeraltı suyu oluşumunu olumsuz etkileyeceği belirtildi. Fabrikanın planlanan genişlemesinin yeraltı sularının alçalmasına ve 61 bin küp metre suyun çekilmesine neden olacağı açıklandı. Bu durumun halkın içme suyuna doğrudan etki edeceği ve bunun "planlama aşamasında göz önünde bulundurulması gerektiği" ifade edildi.

Su kaynaklarının bulunduğu arazi sahiplerinin üyesi olduğu su birlikleri, Almanya'da üyelerinin ve kamu yararına su yollarının yönetimiyle ilgili çalışmalarda bulunuyor.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Avrupa'daki ilk otomobil fabrikası Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Grünheide'de üretime 2022 yılında başlamıştı.

Tesla fabrikasını genişletmek için Brandenburg eyaletine üç bölüm halinde başvurularda bulundu. Şirket bu yolla yılda 500 bin araç olan üretim kapasitesini 1 milyon araca çıkarmak istiyor. Tesla halihazırda Brandenburg'daki üretim tesisinde yaklaşık 11 bin kişi istihdam ediyor ve yılda 250 bin araç üretiyor.

Çevreciler fabrikanın genişleme planlarına endişeyle yaklaşıyor. Brandenburg Eyaleti Çevre Dairesi geçen hafta, Tesla'nın otomobil fabrikasını genişletmek için yaptığı başvuruya verdiği yanıtta Tesla'dan planlarını değiştirmesini talep etmişti. Gönderilen yazıda kısmi bir izin vermenin önünde aşılamaz engeller olduğu ifade edilmişti.

Tesla ise çevrecilerin endişelerini paylaşmıyor. Üretim tesisinin genişletilmesi için yapılan başvuruda "Belirtilen alanda meydana gelen herhangi bir yağış yeraltı suyunun yeniden oluşmasına katkıda bulunur" ifadelerine yer verilmişti.

dpa / AI, EC

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