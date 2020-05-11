 Tesla yasağa rağmen üretime başlıyor | YAŞAM | DW | 12.05.2020

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YAŞAM

Tesla yasağa rağmen üretime başlıyor

Tesla, California’da uygulanan pandemi kısıtlamalarına rağmen yeniden üretime geçiyor. Yasağı delmekte kararlı olan şirketin CEO’su Elon Musk, tutuklanmayı dahi göz aldığını ifade etti.

Elon Musk (Getty Images/W. McNamee)

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO’su Elon Musk, Kalifornia’da pandemi nedeniyle yürülükte olan yasağa rağmen eyalette bulunan fabrikalarının yeniden üretime geçtiğini duyurdu.

Reuters’ın haberine göre Tesla, çalışanlarına gönderdiği e-postada, Kalifornia valisinin perşembe günü üreticilerin faaliyetlerine devam etmeleri yönündeki iznine atıfta bulunarak, pandemi nedeniyle izne çıkartılan çalışanların Pazar günü itibarıyla işlerine dönmeye başladığına dikkat çekti.

E-postada, "İşimizin başına dönmekten mutluyuz ve geri döndüğünüzde sizi güvende tutmaya yardımcı olacak detaylı planları devreye sokuyoruz" denildi.

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"Birini tutuklayacaksanız beni tutuklayın"

Tesla’nın merkezinin bulunduğu Kalifornia’ya bağlı Alameda İlçe Yönetimi ise şirketin karantina süresince izin verilen asgari faaliyetlerin kapsamını aşarak yeniden üretime başladığından haberdar olduklarını açıkladı.

Yetkililer, ilçe yönetiminin izni olmadan Tesla'nın faaliyet gösteremeyeceğini şirket yönetimine bildirdiklerini ifade etti. Tesla'dan bir taslak talep ettiklerini belirten ilçe yönetimi, şirketin "yaptırım önlemlerine gerek kalmaksızın" işbirliği göstereceğini umduklarını kaydetti.

Alameda’da uygulanan yasağın delinmesi halinde para ya da hapis cezası öngörülüyor. Uygulanan yasağa rağmen kararında kararlı olduğuna işaret eden Musk ise attığı twitte diğer çalışanlarla birlikte kendisinin de orada olacağını ve biri tutuklanacaksa o kişinin kendisi olması gerektiğini yazdı:

Musk, daha önce de fabrikayı Teksas ya da Nevada’ya taşıma tehdidinde bulunmuştu. Musk’ın bu açıklaması Teksas yönetimince memnuniyetle karşılanmıştı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Pazartesi günü yaptığı açıklamada, California’ya eyaletteki tek Amerikan otomobil fabrikasını elinde tutmak istiyorsa Tesla’nın yeniden üretime geçmesi için "gerekeni yapması" çağrısında bulundu.

Reuters / SÖ, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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