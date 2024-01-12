Tesla Almanya'daki fabrikasında üretimi 2 hafta durdurdu

Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılar tedarik zincirinde aksamalara yol açıyor. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılar nedeniyle Berlin'deki fabrikasında üretimi 2 hafta durdurma kararı aldı. Şirketin bu kararı ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle Yemen'deki Husilere ait hedefleri vurması öncesine denk geldi.

Tesla açıklamasında Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıların "tedarik zincirinde açık" yaratan gecikmelere neden olduğu belirtilerek, bunların Berlin’deki fabrikada üretimin "bir istisna dışında" durdurulmasına yol açtığı kaydedildi. Açıklamada "12 Şubat itibarı ile üretime devam edilecek" denildi.

Kızıldeniz saldırıları

Yemen’deki Husi isyancılar 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılar düzenlemesinden sonra Hamas'a destek verdiğini duyurmuş ve Kızıldeniz'deki ticari gemilere insansız hava araçları ve füzelerle çok sayıda saldırı düzenlemişti.

Bunun sonucunda ticari gemiler rotalarını değiştirip Kızıldeniz yerine daha uzun süren Süveyş Kanalını kullanmaya başladı.

ABD ve İngiltere Husileri vurdu

Öte yandan ABD ve İngiltere, Cuma sabahı erken saatlerde Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle Yemen'deki Husilere ait hedefleri vurdu. Husiler ise saldırıların yanıtsız kalmayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden "diplomatik çabalar" ve "enine boyuna düşünüldükten sonra" geldiğini belirttiği saldırıları "başarılı" olarak nitelendirdi. Biden saldırılar ile Husilerin Kızıldeniz'de gemilere saldırılarına "doğrudan yanıt" verildiğini söyledi. Biden "Yemen'deki bu saldırılar, ABD ve müttefikleri dünyanın en kritik ticari rotalarından birindeki seyrüsefer özgürlüğünün tehlikeye atmasını tolere etmeyecektir" ifadesini kullandı.

Berlin yakınlarındaki Tesla fabrikası 2022 yılında açıldı ve 11 bin 500 kişiyi istihdam ediyor. Fabrikada yılda 250 bin araç üretiliyor. Tesla fabrikayı genişleterek üretimi iki katına çıkarmayı planlıyor.

AFP / SSB, EC