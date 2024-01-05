Tesla Çin'de 1 milyon 600 bin aracı geri çağırdı

Geçen yılın son çeyreğinde Çin'deki satışlarında BYD'nin gerisinde kalan Tesla, bu ülkeye sattığı bir milyon 600 bin aracı geri çağırdı. Araçlardaki sorun uzaktan yapılacak güncellemeyle çözülecek.

Tesla'nın Çin'de satılan 1 milyon 600 binden fazla aracını geri çağıracağı açıklandı. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi tarafından yapılan açıklamada, geri çağrılan araçlarda otomatik direksiyon fonksiyonları ve kapı kilit sistemleriyle ilgili sorunların tespit edildiği ve ithal edilen Model S, Model X ve Model 3 serisinin yanı sıra, Çin üretimi Model-3 ve Model-Y'lerin tamamının geri çağrıldığı kaydedildi. Söz konusu araçlar, 26 Ağustos 2014 ile 20 aralık 2023 tarihleri arasında üretilmiş modelleri ve Ekim 2022 ile Kasım 2023 arasında üretilerek Çin'e ihraç edilmiş 7 bin 500'den fazla aracı kapsıyor.

Konuya ilişkin açıklamada, Amerikan şirketi Tesla'nın uzaktan yapılacak bir yazılım güncellemesiyle problemleri çözmeyi hedeflediği, araç sahiplerinin ilk etapta servise gitmelerine gerek olmadığı kaydedildi. Yetkililer sürücülere bu süre zarfında araçları dikkatli kullanma çağrısı yaptı.

BYD Tesla'yı geçmişti

Tesla, geçen yılın son çeyreğinde Çin'e 484 bin 507 araç teslim etmişti. 2023 yılının tamamında ise yaklaşık 1 milyon 810 bin araç satan şirket, yıllık satış hedefini yakalamıştı.

Ancak şirket, bu çeyrekte elektrikli otomobil pazarındaki liderliğini kaybetti. Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD geçen yılın aynı döneminde 526 binden fazla araç satarak Tesla'nın önüne geçmiş durumda.

dpa / SÖ,ET

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