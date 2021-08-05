Termik santralden açıklamada: Çevreye zarar verecek unsur yok

Muğla'nın Milas ilçesindeki devam eden orman yangının dün gece Ören'de bulunan Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramasından yaklaşık 10 saat sonra termik santrali saran alevler sabah saatlerinde etkisini yitirdi. İtfaiye ekipleri tarafından santralde soğutma çalışmaları sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde yaptığı incelemelerin ardından, "şu anda santrali tehdit eden bir yangının söz konusu olmadığını" söyledi.

Yangın hakkında bilgi veren Dönmez, "Yangının, santralin ana ünitelerine yönelik herhangi bir ciddi etkisi" olmadığını belirtti. Dönmez, "İşletme personelinin sabah saatlerinde yaptığı incelemelere göre, "kazan dairesi, türbin, jeneratör ve şalt tesisi gibi santralin ana ünitelerinde ciddi bir sorun olmadığı tespit edildi" diye konuştu.

Kömür stokları etkilenmedi

Alevlerin Kemerköy Termik Santrali'ne sıçraması bölge halkı tarafından endişeyle karşılanırken, santrali işleten Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret şirketi tarafından yapılan açıklamada, "santrallerimizde yangının etkileri nedeniyle çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı gibi bir patlama da meydana gelmemiştir" denildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından sabah saatlerinde ekiplerin santral sahasına girdiği ve ilk gözlemlere göre "yeni bir risk unsuru" tespit edilmediği vurgulandı.

İlk belirlemelere göre, "kömür stok sahalarında yangının herhangi bir etkisinin olmadığı" belirtilerek "Stok sahalarındaki kömürün yandığına ilişkin sosyal medyada yer alan bilgiler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Dün gece alevlerin termik santrale kadar geldiğinin açıklanmasının ardından sosyal medyada santralin yanması ile zararlı gaz emisyonu oluşacağına dair paylaşımlar yapıldığı gözlemlenmişti.

Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri tarafından yapılan açıklamada, Milas'taki orman yangının santrale yaklaşması üzerine alınan tedbirler hakkında da bilgi verildi. İtfaiye ekipleri ve yangın söndürme araçlarının hazır bulunmasının yanı sıra hidrojen tanklarının planlı olarak boşaltılarak, içlerinin su ile doldurulduğu, santralin çevresine yaklaşık 20 metre genişliğinde koruma bandı oluşturulduğu, yanıcı nitelikli fuel oil gibi hammaddelerin ticari kaygı gözetmeksizin imha edildiği ve üretimin kademeli olarak durdurulduğu belirtildi.

Rüzgarın yön değiştirerek, alevlerin güçlenmesi üzerine personelin tahliye edildiği, 624 çalışanı olan Kemerköy santralinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Bölge tahliye edildi

Milas'ta 31 Temmuz'dan bu yana devam eden yangında alevlerin dün sabah saatlerinde Kemerköy Termik Santrali'ne doğru ilerlemeye başlaması üzerine, yangının termik santrale sıçma ihtimaline karşı önlemler artırıldı.

Bölgede dün akşam tahliye edilmeyi bekleyen bir kişi

Dün saat 16.00 sıralarında rüzgarın şiddetlenmesi ve yön değiştirmesi sonucu alevler Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşırken, saat 21.00 sıralarında önlem olarak kazılan hendekleri aşarak, termik santralin bahçesine kadar geldi. Alevlerin yayılarak santralin içine kadar girmesi üzerine santralde sirenler çaldı, alevlere müdahale eden ekipler bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği santraldeki alevler, paniğe neden oldu. Muğla Valiliği önlem olarak Ören ile birlikte çevredeki yerleşim yerlerinin tahliyesine karar verdi. Endişe ile evlerini araçları ile terk edenler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Aracı olmayanlar için Ören Marina'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1500 kişilik çıkarma gemisi hazır olarak bekletildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu sabah yapılan açıklamada, "Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır" denilerek tahliyeye ait görüntüler paylaşıldı.

Yangınlar sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de son dokuz günde 38 ilde 180 orman yangının kontrol altına alındığını, 5 ilde toplam 12 orman yangınına müdahalenin sürdüğünü duyurdu.

Pakdemirli'nin paylaştığı bilgilere göre, Aydın, Denizli, Isparta, Antalya ve Muğla'da yangınlara müdahale sürüyor.

DHA, DW/JD, HS

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