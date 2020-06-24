Terkoğlu: Kaldığımız yerden bıraktığımız gibi devam edeceğiz

Libya'da hayatını kaybeden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu "ifşa ettikleri" gerekçesiyle yedisi gazeteci sekiz kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında haklarında tahliye kararı verilen üç gazeteci Silivri Cezaevi'nden salıverildi.

Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik gece yarısı tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nden serbest bırakıldı. Gazetecileri burada aileleri ve meslektaşları karşıladı. Barış Terkoğlu burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim gibi bütün arkadaşlarımın şu an burada olması gerekiyordu. Bu dava tıpkı bizim karşılaştığımız diğer davalar gibi açıkça bizi susturmak, bizim kalemimizi kırmak, bizim yazdıklarımızı engellemek için açılmış bir dava. Onlar en iyi bildikleri şeyi yapıyorlar. Onlar hukuku kullanarak insanların üzerinde baskı kurmak istiyorlar. İnsanların kalemini kırmayı, insanların yazdıklarını engellemeye çalışıyorlar. Biz de en iyi bildiğimiz şeyi yapacağız: Gazetecilik yapacağız, yazmaya devam edeceğiz. Araştırmaya, yazılmayanların üstüne gitmeye devam edeceğiz. Kaldığımız yerden bıraktığımız gibi devam edeceğiz" dedi.

Serbest kalan bir diğer gazeteci Aydın Keser ise açıklamasında tutuklu bulundukları süre içinde çok destek gördüklerini söyledi. Keser şöyle konuştu:

"Gerçekten bu dört aydır tek başımıza tutuklu olduğumuz hücrelerde her mektup, her köşe yazısı, atılan tweet müthiş bir enerji verdi bize. Bu enerji bizi güçlü tuttu. Düşünün: Üstümüzün kapalı olduğu, etrafımızın dört duvar olduğu bir yerde tek başımıza günlerdir yerde biz bu şekilde beslendik. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu birliktelik bizi zafere ulaştırdı."

Davanın ilk duruşması

Libya'da hayatını kaybeden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu "ifşa ettikleri" gerekçesiyle sekiş kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması İstanbul 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Mahkeme heyeti gazeteciler Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik hakkında tahliye, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Savcı ise tutuklu yargılanan altı gazetecinin tutukluluk halinin ve yurt dışında bulunan Erk Acarer hakkındaki yakalama kararının devamını talep etmişti. Bir sonraki duruşma 9 Eylül'e ertelendi.

İddianamenin içeriğinde neler var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar, “devletin güvenliğine ve iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” ve “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” ile suçlanıyor.

Gazeteciler hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıklar hakkındaki suçlamalar Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 329/1. maddesi ve MİT Kanunu’nun 27. maddesine dayandırılıyor.

Davada, OdaTV'den Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, muhabir Hülya Kılınç, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam gazetesinden Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser tutuklu, Manisa Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi Eren Ekinci ise tutuksuz olarak yargılanıyordu.

Davanın sanıklarından yurt dışında bulunan gazeteci Erk Acerer hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.

DW , HT, PÜ, BK

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