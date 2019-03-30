Terör örgütüne katılanların Alman vatandaşlığı iptal edilecek

Alman hükümeti, vatandaşlık yasasında gereken değişikliklerin yapılarak, yabancı terör örgütüne katılan çifte vatandaşların, Alman vatandaşlığının iptal edilmesini öngören tasarıyı kabul etti.

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında alınan kararın ardından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Yurt dışına giderek, terör milislerinin silahlı mücadelesine somut olarak katılan, Almanya ve temel değerlerine sırt çevirip, terör milisi şeklindeki yabancı bir güce yönelen” çifte vatandaşların Alman vatandaşlığını kaybedeceği ifade edildi.

Alman hükümetinin açıklamasına göre, vatandaşlık yasasında yapılan değişikliğin, IŞİD’e katılmak üzere Almanya’yı terk etmeyi düşünenler ile IŞİD’e destek verenler açısından caydırıcı olması hedefleniyor.

Yapılan değişiklik, sadece reşit olan çifte vatandaşları kapsayacak, reşit olmayanlara uygulanmayacak.

Ayrıca, yasa değişikliği, geriye dönük olarak uygulanamayacağı için yurt dışında cezaevinde olan IŞİD savaşçılarını kapsamayacak.

Cihatçılar ve Kürt isyancılar

Bu nedenle de, ABD destekli Suriye’deki Kürt güçler ile Irak hükümetinin tutuklamış olduğu çifte vatandaşlığı bulunan Alman IŞİD savaşçılarının Alman vatandaşlığı iptal edilmeyecek. ABD ve Suriye’deki Kürt müttefikleri, tutsak ettikleri yabancı savaşçıları geri almaları için Avrupa ülkelerine çağrıda bulunuyor, ancak Batılı ülkeler buna çok sıcak bakmıyor ve geri dönen savaşçılara ne olacağı Avrupa’da tartışma yaratıyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın tahminlerine göre, 2013 yılından beri cihatçı terör gruplarına katılmak üzere Almanya’dan yaklaşık bin kişi Suriye ve Irak’a gitti. Bunların yaklaşık üçte biri Almanya’ya geri döndü. Bunların bazıları hakkında cezai işlem başlatılırken, bazıları ise rehabilitasyon programlarına alındı.

Değişiklik sadece IŞİD’i kapsamıyor

Bu yasa kapsamında çifte vatandaş olan PKK üyeleri de Alman vatandaşlıklarını kaybedebilir.Deutsche Welle’nin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, tasarının sadece IŞİD ile sınırlı olmadığını, bütün terör milislerini kapsadığını söyledi.

Sözcü, “Yasa tasarısındaki terör milisinin, uluslararası hukuka aykırı olarak yabancı bir ülkenin yapısını şiddete başvurarak yıkmayı ve bunun yerine yeni bir devlet veya devlet benzeri bir yapı oluşturmayı hedefleyen, paramiliter organize silahlı örgüt” olduğunu belirtti.

Deutsche Welle'nin bu tasarının PKK’yı da kapsayıp kapsamadığı sorusuna ise “Geçerli olan şu: İlgili kişinin durumuna bağlı” şeklinde yanıt verildi. Almanya’da PKK 1993 yılından beri faaliyetleri yasak örgütler arasında bulunuyor.

Tasarının hazırlanması gecikti

Koalisyon ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) geçen yıl imzaladıkları koalisyon protokolünde vatandaşlık yasasında gereken değişikliğin yapılması konusunda uzlaşmıştı. Ancak Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile SPD’li Adalet Bakanı Katarine Barley arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle tasarının hazırlanması gecikmişti.

Bu nedenle de hükümet eleştirilerek, çifte vatandaşlığı olan Almanların yabancı terör gruplarında savaşmasına karşı gereken önlemleri almakta gecikmekle suçlanmıştı. İçişleri Bakanı Seehofer, yeni yasa tasarısının gelecekte “önleyici bir etkisi” olacağı konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.

Almanya'da yürürlükte olan bir yasa, çifte vatandaşlığı olan Almanların, Almanya Savunma Bakanlığı’nın izni olmaksızın başka bir ülkenin “silahlı kuvvetlerine veya benzeri silahlı birimlerine” katılması halinde Alman vatandaşlığını kaybetmesini öngörüyor.

Chase Winter

© Deutsche Welle Türkçe