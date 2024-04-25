Temyiz mahkemesi Weinstein'ın mahkumiyet kararını bozdu

Eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’ın tecavüz ve ağır cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapis cezası aldığı mahkumiyet kararı New York Eyalet Temyiz Mahkemesi tarafından bozuldu.

Eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'ın 2020 yılında yargılandığı cinsel saldırı davasından aldığı mahkumiyet kararı New York Eyalet Temyiz Mahkemesi tarafından bozuldu. Weinstein'ın yargılandığı dava ve mahkumiyet kararı, bütün dünyaya yayılan ve kadınların başına gelenleri anlattığı, sorumluları ifşa ettiği #MeToo hareketini başlatmıştı.

New York Eyalet Temyiz Mahkmesi, Perşembe günü verdiği kararda cinsel saldırı hükmünü bozdu. Mahkeme, Weinstein davasında duruşma hakiminin, Weinstein'a yöneltilen suçlamaların bir parçası olmadıkları halde, iddia makamının Weinstein'ın kendilerine saldırdığını ileri süren kadınları tanık kürsüsüne çağırmasına izin vererek kritik bir hata yaptığını söyledi.

Temyiz mahkemesi ayrıca, duruşma hakiminin Weinstein'ın çapraz sorguya alınmasına izin vererek hatayı daha da derinleştirdiğini söyledi.

Mahkeme heyetinde çoğunluğun görüşünü yazan Eyalet Temyiz Mahkemesi Yargıcı Jenny Rivera, yargılama sürecinde "kanıtlanmamış suçlamalara izin vermenin mahkemenin takdir yetkisini kötüye kullanmak olduğunu" belirtti. Yargıç Rivera, bu suçlamaların "kötü davranışta bulunma iddiaları" olduğunu, duruşmada bu suçlamaların yapılmasına izin vermenin, cezai iddialarla bağlantılı olarak bu suçlamaların güvenirliklerine ışık tutmadığını ifade etti.

Karar 4'e karşı 3 oyla alındı

Rivera "Bu korkunç hataların telafisi yeni bir yargılamadır" diye de ekledi. Temyiz mahkemesi kararı 4'e karşı 3 oyla alırken, karara muhalif olan yargıçlardan Madeline Singas, bu sonucun "cinsel şiddete ilişkin modası geçmiş kanıları sürdürdüğünü ve seks avcılarının (predator) hesap vermekten kaçmasına izin verdiğini" söyledi.

Weinstein, söz konusu davada cinsel istismar suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 72 yaşındaki Weinstein'ın 2020’de New York‘taki mahkumiyeti, film endüstrisinde yıllarca devam eden cinsel tacize karşı çıkan#MeToo hareketiiçin bir dönüm noktası olmuştu.

Aralarında Angelina Jolie, Salma Hayek ve Gwyneth Paltrow gibi dünyaca ünlü aktrislerin de bulunduğu 80'den fazla kadın Weinstein'a cinsel taciz ve şiddet suçlaması yöneltmişti.

Top bölge savcısında

Davanın nasıl devam edeceğine Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg karar verecek. Bragg'ın sözcüsü Emily Tuttle bir e-posta ile yaptığı açıklamada, "Bu davanın yeniden görülmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve cinsel saldırı mağdurlarına olan bağlılığımız sürüyor" dedi.

Weinstein'ı suçlayanlardan sekiz kişiyi temsil eden avukat Douglas Wigdor, "Bugünkü karar, cinsel şiddet eylemlerinden sorumlu olanların yargılanmasında büyük bir geri adımdır" dedi ve ekledi: "Bu karar mağdurların yeni bir davaya daha katlanmalarını gerektirecek."

Weinstein Los Angeles'ta 2022 yılında başka bir tecavüz ve cinsel istismar suçundan 16 yıl hüküm giydiği için hapiste kalmaya devam edecek.

Rtr / SSB, EC