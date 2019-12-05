 Temsilciler Meclisi′nden Trump′a görevi suistimal suçlaması | DÜNYA | DW | 10.12.2019

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DÜNYA

Temsilciler Meclisi'nden Trump'a görevi suistimal suçlaması

ABD Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'a resmi olarak görevi suistimal ve Kongre'yi engelleme suçlaması yöneltti.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'ın azil sürecinde önemli bir adım atarak Trump'ı resmi olarak görevi suistimal ve Kongre'yi engellemekle suçladı.

Demokratlar tarafından kontrol edilen Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler gazetecilere yaptığı açıklamada Demokratların Trump ABD Anayasası'nı tehlikeye attığı, 2020 seçimlerinin güvenilirliğini sarstığı ve ulusal güvenliği tehlikeye attığı için harekete geçtiğini söyledi.

Trump Impeachment Capitol

Yöneltilen suçlamaların gelecek hafta oylanacağı ve kabul edilirse Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Senato'da azil süreci yargılamasının Ocak ayında başlayabileceği belirtiliyor.

"Hiçbir başkan hukukun üstünde değildir" şeklinde konuşan Nadler "Seçimler demokrasimizin köşe taşıdır. Gelecek seçimlerin güvenilirliği 2016 ve 2020 seçimlerinde yabancı müdehalesine talip olan bir başkan tarafından riske atıldı" dedi.

Trump'tan karşı saldırı

Trump suçlamaları reddediyor ve soruşturmayı "cadı avı" olarak niteliyor. Twitter hesabından gelişmeler hakkında açıklamada bulunan Trump, ülke ekonomisini bu kadar güçlü bir duruma getiren ve yanlış bir şey yapmayan bir başkan için azil süreci başlatılmasını "siyasi bir delilik" diye tanımladı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde başlatılan soruşturmada, Trump'ın ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimlerde avantaj sağlamak için Ukrayna hükümetine baskı yapıp yapmadığı sorusuna yanıt aranmıştı. Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski'den 2020 yılı seçimlerindeki potansiyel rakibi Joe Biden'a zarar vermek için Ukrayna'da bir doğal gaz şirketinde çalışmış olan oğlu hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasını istediği iddia edilmişti. Trump'ın soruşturmanın açılması için Ukrayna'ya yapılması planlanan 400 milyon dolarlık askeri yardımı baskı aracı olarak kullandığı ileri sürülmüştü.

Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komitesi'nde ifadelerine başvurulan üç anayasa uzmanı Trump'ın ABD Anayasası'na göre azledilmesini gerektirecek suç olarak nitelenebilecek edimlerde bulunduğuna inandıkları yönünde görüş bildirmişti. Cumhuriyetçilerin çağırdığı dördüncü bir uzman ise Trump hakkındaki iddiaları delil yetersizliği gerekçesiyle reddetmişti.

Reuters, AFP / SSB, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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