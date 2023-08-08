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Temmuz "en sıcak ay" oldu

29 dakika önce

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verdiği bilgiye göre Temmuz 2023 küresel bazda "en sıcak ay" olarak kayıtlara geçirildi.

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Fotoğraf: Charlie Riedel/AP/picture alliance

Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Temmuz 2023'ün ölçümlerin yapılmaya başladığı dönemden bu yana "en sıcak ay" olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. Bu yılın sıcaklık rekoru kırılan 2016 yılını geride bırakabileceğine dikkat çekiliyor.   

Copernicus'tan Salı günü yapılan açıklamada, geçen ay ortalama yüzey hava sıcaklığının 0,33 santigrad derece artarak, 2019 Temmuz'undaki 16,63 dereceyi geride bıraktığı belirtildi. Temmuz'da sıcaklık 1991 ve 2020 yılları arasındaki ortalama küresel sıcaklığın 0,72 santigrad derece üzerindeydi.

Copernicus ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Temmuz ayında yaptıkları açıklamada, bu yıl sıcaklık rekoru kırılma ihtimalinin yüksek olduğunu duyurmuştu. Verilere göre 2023'te son yılların ortalamasının 0,43 santigrad derece üzerine çıkıldı.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, bu durumun "gezegen için korkunç sonuçları olacağına" dikkat çekti. Burgess giderek daha sık aşırı hava olaylarının yaşandığını belirterek, sera gazı emisyonlarının azaltılması gerektiğini ifade etti. 

Copernicus'un verilerine göre Temmuz ayında Kuzey Avrupa'nın büyük bölümü ile Karadeniz, Ukrayna ve Rusya'nın kuzeybatısında şimdiye dek olduğundan daha fazla yağış kaydedildiği belirtildi. İtalya ve Güneydoğu Avrupa'da ise kuraklık yaşandı. Şu an kışın yaşandığı Güney Kutbu'nda deniz buzulları uydu gözlemlerinin yapılmaya başladığı dönemden bu yana en düşük seviyesinde ölçüldü.

AFP, KNA / HT,EC

 

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