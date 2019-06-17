Temelli: HDP'nin iktidarın adayına verecek oyu yok

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi yaklaşırken en fazla merak edilen konulardan biri seçimin sonucunu etkileyeceği konuşulan Kürt seçmenin kime oy vereceği. Bu konu ile ilgili HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den bir açıklama geldi.

Temelli 23 Haziran seçiminde HDP seçmenine sandığa gitme ve demokrasiden yana tercihte bulunma çağrısı yaparak "İktidarda kalabilmek için geldiler İstanbul seçimini de iptal ettiler. Oysa İstanbul’da bunları yenmiştik. Ama bunlar yenilmeye doymuyorlar. Madem öyle 23 Haziran’da bir kez daha yeneceğiz" şeklinde konuştu.

Temelli, "gereken dersin bir kez daha sandıklarda verileceğini" söyledi. HDP Eş Genel Başkanı, "31 Mart’a giderken kendilerine küfür eden, HDP’yi yok sayan Kürt’ü, demokratları, solcuları, sosyalistleri, kadınları, gençleri, yok sayanlara en güzel cevabı yine biz vereceğiz. İstanbul seçim sonuçlarını bir kez daha HDP belirleyecek" dedi.

Temelli "Diyarbakır’a gidip Kürtçe konuşuyorlar. Kürdistan diyorlar. Bizim aklımızla alay eden bu anlayışa verecek bir tek oyumuz bile yok. Onlar samimiyetsiz. Onlar siyasette samimi olsaydı ülke 17 yıl sonra bu halde olur muydu? Bu zulüm 17 yıl devam eder miydi? 4 yıl boyunca mutlak tecrit devam eder miydi?" çıkışında bulundu.



Yıldırım'ın Suriye açıklamasına tepki

Temelli Cumhur İttifakı’nın adayı AKP'li Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun Pazar akşamı bir araya geldiği canlı yayında Yıldırım'ın Suriyeli mülteciler konusundaki politikasının ne olacağı yönündeki soruya verdiği cevaba istinaden şunları söyledi: "O daha geçen hafta 10 gün önce Diyarbakır’da Kürtçe konuşan, Kürdistan diyen Binali Yıldırım diyor ki, "Nasıl Afrin’e girdiysek şimdi Fırat’ın doğusuna da gideceğiz. Orayı temizleyeceğiz, oraya Suriyelileri göndereceğiz." Dervişin fikri neyse zikri de odur. İfşa ettiler kendilerini. Fırat’ın doğusunda kim var? Rojava’da kim var? Rojava’dan buraya gelen bir mülteci mi var? Rojava’da yaşayan Kürtler var. Kürt düşmanlığını her fırsatta dile getiren bu iktidar kendini bir kez daha teşhir etti. Türk'ü Kürt'ten, Kürt'ü Türk'ten ayıran, halkları birbirine düşman eden bu iktidarın adayına verecek oyumuz yoktur."

Yıldırım "İç savaş başlayınca bu insanlar ölümden kaçtı, biz inancımız gereği geleneklerimize uygun olarak misafir ettik" dedi ve Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeye başladığını kaydetti. Yıldırım "500 bine yakın Suriyeli gitti. Şimdi Fırat'ın doğusundaki 750 kilometrelik bölümü temizleyip diğerlerini de oraya göndereceğiz” şeklinde konuşmuştu.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Diyarbakır’a geçtiğimiz günlerde bir ziyaret gerçekleştirmiş ve ziyaret sırasında “Kürtlerin desteğini istemeye” geldiğini söyleyen Yıldırım’ın “Kürdistan” ifadesini kullanması dikkat çekmişti.



DW/SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe