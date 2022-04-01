Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimi başladı

Türkiye'de, temel ihtiyaç maddelerinde Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesini öngören düzenleme bugün yürürlüğe girdi.

Tuvalet kağıdı, bebek ve yetişkin bezi, hijyenik ped, diş fırçası, diş macunu, deterjan, sabun, şampuan, peçete, kağıt mendil, dezenfektan ve ıslak mendil, KDV indiriminin uygulanacağı ürünler kapsamında.

"En ağır yaptırımlar uygulanacak"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'e indirilmesine yönelik düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmaları başlattıklarını duyurdu.

Ticaret müdürlükleri aracılığıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştireceklerini belirten Muş, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız” dedi.

KDV indirimi öncesinde bazı market ve markaların fiyatlarında artış yaptığı iddiaları gündeme getirildi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise tüketicilere etiketlerdeki fiyat değişim tarihlerine dikkatlice bakma, konuyla ilgili varsa şikayetlerini de fotoğraflarla belgeleyerek ilgili mercilere iletme çağrısı yaptı.

Video izle 03:10 Gıda ürünlerinde KDV indirimi raflara nasıl yansıdı?

Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında yapılan kabine toplantısı sonrasında enflasyonla mücadele programı kapsamında KDV konusunda "sadeleştirme çalışması” yürüttüklerini duyurmuş, temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirmeyi kararlaştırdıklarını açıklamıştı.

DW/ DA, TY

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