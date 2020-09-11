Temaslı kişiler hakkında yanlış bilgiye ceza

Türkiye'de koronavirüs salgınını kontrol altına almak için önlemler artırılıyor. İçişleri Bakanlığı, temas ettikleri kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunan koronavirüs tanılı kişiler hakkında cezai işlem yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığının, 81 il valiliğine gönderdiği "Temaslıların doğru bilgilendirilmesi" konulu genelgeye göre, koronavirüs tanılı kişiler, temasta bulundukları kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunmaları halinde haklarında işlem yapılacak. Bu kişilerin, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılabilmesi öngörülüyor.

Genelgede, koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik veya yalan bilgi verildiğine dikkat çekildi. Ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi veya temasta olunmadığı halde farklı nedenlerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi eksik veya yalan bilgi verilen durumlar arasında sayıldı.

Üç aydan iki yıla kadar hapis ya da para cezası

Genelgede, koronavirüs tanılı hastaların, temaslı kişiler hakkında eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları halinde haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi uyarınca gerekli işlemin yapılacağı bildirildi. Söz konusu maddede, "bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı" ifadesi yer alıyor.

Vali ve kaymakamların uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini isteyen İçişleri Bakanlığı, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceğini kaydetti.

Genelgede ayrıca, evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduğu hatırlatıldı. Daha önce illere gönderilen genelgelerle, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin valiliklerce tahsis edilen yurt ve pansiyonlarda tamamlatılmasına yönelik karar verildiği anımsatıldı.

DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe