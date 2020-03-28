 Telefonu şaka sandı Merkel′in yüzüne kapattı | ALMANYA | DW | 30.03.2020

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ALMANYA

Telefonu şaka sandı Merkel'in yüzüne kapattı

Almanya Başbakanı Merkel, gönüllü itfaiyecileri kutlamak için telefon etti, ancak Başbakan Merkel'in aradığına inanmayan itfaiye müdürü telefonu Başbakan'ın yüzüne kapattı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüs riskine karşı kendilerini itfaiye merkezinde gönüllü olarak izole eden itfaiye görevlilerini bu davranışlarından dolayı kutlamak istedi. Ancak kutlamak için Bergen auf Rügen kentindeki itfaiye binasını telefonla arayan Almanya Başbakanı hiç beklemediği bir karşılık aldı. Merkel, telefonu açan itfaiye müdürüne adını söyledikten sonra kendilerini kutlamak için aradığını dile getirdi.

Ancak itfaiye müdürü André Muswieck arayanın Başbakan Merkel olduğuna inanmadı ve “Şimdi bu tür şakaları yapacak zaman değil” diyerek telefonu Başbakan Merkel'in yüzüne kapattı. Kendisi de koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan Merkel bunun üzerine basın ofisini arayarak durumu anlattı. Basın merkezinin devreye girmesiyle arayan kişinin gerçekten Başbakan Merkel olduğunu öğrenen itfaiye görevlileri bu kez telefonun başında toplanarak Merkel'in yeniden aramasını beklediler. Bir süre sonra Merkel ikinci kez merkezi arayarak gönüllü itfaiyecileri bu örnek eylemlerinden dolayı kutladı.

Radyodan şaka yapıyorlar sanmış

Bölgede yayımlanan Ostzeitung'a konuşan André Muswieck, telefonla arayan kişinin kendisini Angela Merkel olarak tanıttığını belirterek “Bir radyonun telefon şakası yaptığını sandım. Böyle şakalar için zamanımın olmadığını kibarca ve kısaca söyledikten sonra kapattım” dedi.

Olayın yaşandığı Almanya'nın Baltık Denizi'ndeki en büyük adası olan Rügen'deki Bergen auf Rügen kentinde çeşitli mesleklere sahip gönüllü itfaiyeciler, koronavirüse yakalanıp görevlerini yapamama riskine karşı Mart ayının ortasından itibaren itfaiye merkezine kapandılar.

Dış dünyayla bağlantılarını kesen itfaiyeciler sadece bir yangın durumunda dışarı çıkacak ve müdahalede bulunacak. Almanya'da profesyonel ve resmi itfaiye kuruluşlarının yanında amatör ve gönüllülük ilkesine göre işleyen ikinci bir itfaiye teşkilatlanması da bulunuyor. Bu teşkilatta farklı mesleklerden insanlar ücretsiz olarak yangın söndürme veya doğal afetlere müdahale gibi görevleri üstleniyorlar.

dpa/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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