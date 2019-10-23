 Tel Halef′te saldırı: 17 ölü | DÜNYA | DW | 26.11.2019

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DÜNYA

Tel Halef'te saldırı: 17 ölü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye topraklarında, Türk ordusunun kontrolündeki bölgede yer alan Tel Halef köyünde düzenlenen bombalı saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırının bomba yüklü bir araçla düzenlendiği belirtiliyor.

Saldırının bomba yüklü bir araçla düzenlendiği belirtiliyor.

Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafında yer alan ve Türk ordusunun kontrolünde olan Resulayn kasabasının batısındaki Tel Halef köyünde bir aracın içine yerleştirilen bomba ile saldırı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan olayla ilgili açıklamada, söz konusu saldırıda en az 17 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık saldırıdan Ankara'nın terör örgütü olarak gördüğü YPG'yi sorumlu tutuyor:

Resulayn ve çevresi, Türkiye'nin Suriye topraklarına yönelik askeri operasyonunda en sert çatışmaların yaşandığı bölge olmuştu.

Reuters,AP / ET,SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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