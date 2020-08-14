 Tel Aviv′den Abu Dabi′ye ticari uçuşlar başlıyor | DÜNYA | DW | 28.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Tel Aviv'den Abu Dabi'ye ticari uçuşlar başlıyor

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının ardından, Tel Aviv'den Abu Dabi'ye ilk ticari uçuş Pazartesi günü yapılacak. İsrail ve ABD'den resmi bir heyet de uçakta yer alacak.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri diplomatik ilişkileri başlatma kararı almıştı

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri diplomatik ilişkileri başlatma kararı almıştı

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) diplomatik ilişkileri başlatma kararının ardından, Tel Aviv'den Abu Dabi'ye ilk ticari uçuş Pazartesi günü yapılacak. Uçakta, ABD ve İsrail'den resmi bir heyet de yer alacak. İsrail havayolu şirketi El Al Airline’ın sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada “Resmi İsrail heyeti ilk kez direkt bir uçuşla Abu Dabi’ye gidecek” dedi. ABD Başkanı Donald' Trump'ın damadı ve baş danışmanı Jared Kushner ve Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gidecek heyette yer alacağı belirtildi.

İsrail hükümetinin verdiği bilgilere göre, Abu Dabi'de yapılacak temaslarda iki ülke arasında havacılık, turizm, ticaret, sağlık, enerji ve güvenlik konularındaki işbirliğinin artırılması ele alınacak.

İsrail ve BAE, Ağustos ayının başında diplomatik ilişkileri başlatacaklarını duyurmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün'ün ardından İsrail ile diplomatik ilişkiler kuran üçüncü Arap ülkesi. İki ülke arasındaki normalleşme süreci, ABD’nin arabuluculuğu ile gerçekleşmişti. Batı dünyası bu kararı olumlu karşılarken,  Filistin ve Türkiye karara serttepki göstermişti.

AFP/AI, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Pompeo’dan İsrail ve BAE’ye tam destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail’e bölgede askeri güç olarak öncülüğünü korumada desteğe devam etme sözü verdi. Pompeo, askeri açıdan Birleşik Arap Emirlikleri’ni de desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.  

Trump BAE'ye F-35 satmak istiyor

ABD Başkanı Trump, İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmak üzere anlaşmaya varan BAE'ye F-35 savaş uçağı satışını değerlendirmeye aldıklarını bildirdi. Trump, "Birkaç F-35 satın almak istiyorlar. Paraları var" dedi.  

İsrail-BAE anlaşması eski yaraları sarar mı?

Bir dönüm noktası niteliğinde olan İsrail-BAE anlaşması, bölgenin tümünü etkiliyor. Emirlik'in "bağımsız bir karar” dediği anlaşma, Tahran'a göre büyük bir yanlış. DW Kudüs Muhabiri Tania Kraemer’in analizi.  

Benzer içerik

Recep Tayyip Erdogan

Erdoğan: Abu Dabi ile diplomatik ilişkileri askıya alabiliriz 14.08.2020

Erdoğan, BAE ile İsrail arasındaki anlaşmaya tepki olarak Abu Dabi ile diplomatik ilişkilerin askıya alınabileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı da anlaşmayı "Filistin davasına ihanet" olarak niteledi.

Symbolbild Beziehungen Israel - Türkei

İsrail Türkiye’nin Hamas üyelerine pasaport verdiğini iddia etti 26.08.2020

İsrail’in Ankara Maslahatgüzarı Roey Gilad, Türkiye’nin bir düzineye yakın Hamas üyesine pasaport ve kimlik kartı verdiğine dair ellerinde kanıt bulunduğunu iddia etti.

Israel Palästina | Tempelberg | Al Aqsa Moschee (neu)

Yorum: Filistin devletine elveda 14.08.2020

İsrail-BAE arasında varılan anlaşmayı yorumlayan DW editörü Rainer Sollich, pek çok Arap ülkesinin artık İsrail yerine İran ve Türkiye'yi tehdit olarak gördüğü görüşünde.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Japonya Başbakanı Abe istifa ettiğini açıkladı

Japonya Başbakanı Abe'nin beklenmedik istifası

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Yerine geçecek isim belli olana kadar görevine devam edecek olan lider, Japonya'da en uzun süre başbakanlık yapan isim.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  