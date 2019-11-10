Tel Abyad'da bombalı saldırı

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'ın güneyinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az sekiz sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az sekiz kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi ise yaralandı.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'ın güneyinde bulunan Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda sekiz sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda 20'den fazla sivilin ise yaralandığı belirtildi.
Bakanlık saldırıyı Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyurdu.
DW/BW,EC
©Deutsche Welle Türkçe
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, SDG'ye sağlanan "muazzam kaynak" ile IŞİD’i yenmeyi başardıklarını, "gurur duydukları" bu desteğin süreceğini açıkladı. (08.11.2019)
Türkiye, 3-4 Aralık tarihlerinde Londra'da dört ülkenin katılımıyla bir Suriye zirvesi düzenleneceğini duyurdu. Zirveye Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin liderleri katılacak. (08.11.2019)