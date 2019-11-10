 Tel Abyad′da bombalı saldırı | DÜNYA | DW | 10.11.2019

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DÜNYA

Tel Abyad'da bombalı saldırı

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'ın güneyinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az sekiz sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ARŞİV - Tel Abyad

ARŞİV - Tel Abyad

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az sekiz kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi ise yaralandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'ın güneyinde bulunan Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda sekiz sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda 20'den fazla sivilin ise yaralandığı belirtildi.

Bakanlık saldırıyı Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyurdu.

DW/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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