 Teksas′ta kilisede silahlı saldırı | DÜNYA | DW | 30.12.2019

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DÜNYA

Teksas'ta kilisede silahlı saldırı

ABD’nin Teksas eyaletinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda biri saldırgan üç kişi hayatını kaybetti.

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ABD'nin Teksas eyaletinin Fort Worth bölgesinde bir kiliseye saldırı düzenlendi. Polis saldırganın kilisedeki cemaate ateş açtığını ve iki kişiyi vurduğunu açıkladı. Cemaat üyelerinin saldırgana hemen müdahale ettiği ve saldırganın da açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Hastaneye kaldırılan iki yaralının da yaşamını yitirdiği bildirildi. Polis saldırganın kilisenin silahlı özel güvenlik görevlileri tarafından vurulduğunu duyurdu. 

Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick saldırının sadece altı saniye sürdüğünü söyledi. Patrick bu olayın, eyaletteki silah yasasının ne kadar etkili olduğunu gösterdiğini, "kahraman" güvenlik görevlilerinin saldırgana müdahale ederek daha kötü bir felaketin yaşanmasını engellediğini kaydetti. Vali Greg Abbott da saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu belirterek kurbanların yakınlarına başsağlığı diledi. Ayin sırasında kilisede 240 kişinin bulunduğu belirtildi.

ABD'de geçen yılllarda da ibadethaneler hedef alınmıştı. 2018 yılının ekim ayında Pittsburgh’da bir sinagoga saldıran kişi 11 kişiyi öldürmüştü. 2017 Kasım'ında ise bir saldırgan Teksas'ta Sutherhand Springs'de ayin düzenlendiği sırada kilisede 26 kişiyi öldürmüştü. ABD'de silah taşıma yasalarının yumuşak olması uzun yıllardır tartışmalara neden oluyor. Ülkede her yıl binlerce kişi silahla öldürülüyor.

epd, dpa, AFP / HT, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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