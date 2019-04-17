Tekrarlanan sığınma başvurusu sorunu

Welt am Sonntag gazetesinde yer alana bir habere göre, Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan binlerce kişi daha önce birçok kez ya sınır dışı edildi ya da kendi isteğiyle ülkeyi terk etti.

Habere göre 30 Ekim 2019 itibarıyla, Almanya'da 2012 yılından bu yana üçüncü kez sığınma başvurusu yapan 4 bin 916 kişi bulunuyor. Gazetenin Alman hükümetine dayandırdığı bilgilere göre, bu kişiler daha önce iki kez ya sınır dışı edildi ya da kendi isteğiyle ülkeden ayrıldı.

Halen Almanya'da bulunan bin 23 kişinin dördüncü, 294 kişinin ise beşinci veya daha fazla sayıda sığınma başvurusu yaptığı belirtildi.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre 2010-2018 yılları arasında toplam bir milyon 780 bin kişi sığınma amacıyla Almanya'ya geldi.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer üç hafta önce ülkeye tekrar girişlerinde engel bulunan yabancıların yeniden sığınma başvurusu yapmaları halinde, başvuru değerlendirildiği süre boyunca gözaltına tutulmasına olanak sağlayacak bir tasarıyı gündeme getireceklerini açıklamıştı. Şu anda bu kişilerin en fazla birkaç ay süreyle göz altında tutulması mümkün ve bu çoğu zaman uygulanmıyor.

Federal Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Andrea Lindholz "Sınır dışı edilmenin ardından getirilen ülkeye giriş yasağı ihlalinin gelecekte kesinlikle tutuklamayla sonuçlanması gerekiyor" diye konuştu.

dpa/BW,JD

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